(Pocket-lint) - Quando il Nintendo Switch ha visto una variante dello schermo OLED aggiunta nell'ottobre 2021, molti utenti erano comprensibilmente preoccupati per i potenziali problemi di burn-in.

I pannelli OLED producono colori meravigliosamente vibranti e neri incredibilmente profondi, ma non sono privi di difetti, i modelli più vecchi erano particolarmente inclini al burn-in.

Il burn-in si verifica quando un'immagine particolare viene visualizzata sullo schermo per molto tempo e lascia segni visibili nel punto in cui si trovava l'immagine fissa.

Uno YouTuber che si fa chiamare Wulff Den si è preso la responsabilità di vedere esattamente quanto tempo impiega il modello OLED di Nintendo Switch.

Ha lasciato il suo interruttore OLED collegato e acceso con uno screenshot statico di Breath of the Wild che esplode alla massima luminosità.

Ha fornito aggiornamenti periodici e la grande notizia è che solo ora, dopo 3.600 ore o circa cinque mesi, iniziano a comparire segni di burn-in.

Anche dopo tutto questo abuso, i segni sono sottili e davvero evidenti solo su sfondi chiari.

Questo è estremamente rassicurante per chi è indeciso sull'aggiornamento OLED, poiché durante l'uso normale è altamente improbabile che si verifichi un burn-in durante la vita della console.

Per essere chiari: avresti bisogno di un elemento statico alla massima luminosità per cinque mesi consecutivi per ricreare questi risultati, cosa che non accade quasi mai nel gameplay normale.

Wulff Den non ha ancora finito, ha intenzione di continuare questo test indefinitamente e prevede che il burn-in non influirà negativamente sul gameplay per almeno altre 1.800 ore circa.

Ha anche aggiunto alcuni test supplementari della batteria al mix e anche qui le cose sembrano promettenti. Sembra che cinque mesi sul caricabatterie abbiano avuto un effetto negativo minimo o nullo sulla batteria.

Scritto da Luke Baker.