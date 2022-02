Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Continuando la raccolta di nuovi giochi per la console Nintendo 64 aggiunti al suo abbonamento online, Nintendo ha annunciato che The Legend of Zelda: Majora's Mask arriverà su Nintendo Switch Online il 25 febbraio 2022.

Come per tutti gli altri giochi N64, sarà accessibile solo a coloro che pagano per il Switch Online Expansion Pack, il livello di abbonamento più alto, e sarà il dodicesimo gioco aggiunto alla sezione N64 della libreria.

Majora's Mask, il seguito dell'icona di tutti i tempi Ocarina of Time, è una svolta abbastanza radicale in termini di struttura per la serie, grazie a un orologio di tre giorni che scorre costantemente mentre Link cerca di trovare un modo per fermare il luna di schiantarsi sulla terra intorno a lui.

Ha anche un tono notoriamente più inquietante e inquietante di molti giochi di Zelda, con immagini più scure e alcuni personaggi abbastanza inquietanti, e anche la maschera centrale stessa ha un aspetto decisamente strano.

L'aggiunta significa che un altro dei giochi N64 più amati e famosi sarà su Nintendo Switch Online e sarà interessante vedere se Nintendo continuerà a mantenere questa tattica abbastanza regolare di aggiungere al servizio, o se sta funzionando solo attraverso un arretrato.

Scritto da Max Freeman-Mills.