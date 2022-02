Nintendo potrebbe utilizzare la tecnologia AMD per migliorare le prestazioni di Nintendo Switch

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Nintendo Switch continua ad essere incredibilmente popolare e anche ilmodello OLED di Nintendo Switch ha fatto scalpore. Una cosa su cui Nintendo non si è concentrata sono le prestazioni.

Console come Xbox Series X hanno un aumento degli FPS per migliorare i frame rate anche sui giochi visivamente più intensi. Su PC i giocatori possono sfruttare il DLSS di Nvidia per migliorare le prestazioni, ma sul palmare Nintendo non c'è stato molto da fare fino ad ora.

L'utente di Twitter @NWPlayer123 ha individuato un'indicazione che Nintendo potrebbe utilizzare la tecnologia FidelityFX Super Resolution di AMD per migliorare le prestazioni di Switch in Nintendo Switch Sports.

trovato una licenza interessante da Nintendo Switch Sports, elenca FidelityFX Super Resolution (FSR) pic.twitter.com/cfQKslK6Sg — Nikki™ (@NWPlayer123) 16 febbraio 2022

La tecnologia di AMD utilizza un "algoritmo avanzato di ricostruzione dei bordi" per aumentare l'immagine, il che significa che il processore grafico può inizialmente produrre una risoluzione più piccola, quindi aumentarla. Ciò si traduce in un FPS più elevato e un'esperienza più fluida, ideale per i giochi frenetici.

Da tempo si pensava che il futuro hardware di Nintendo Switch potesse sfruttare il Deep Learning Super Sampling di Nvidia ma FidelityFX Super Resolution è una valida alternativa a quella con hardware attuale. È anche open source, gratuito e funzionerà con la GPU Nvidia Tegra X1 attualmente nello Switch.

Quindi sembra che Nintendo stia testando le possibilità con Nintendo Switch Sports e quanta differenza di prestazioni faccia. Forse vedremo anche la tecnologia impiegata nei giochi futuri.

Scritto da Adrian Willings.