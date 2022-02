Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nintendo ha annunciato che da marzo 2023 avrà completamente disabilitato gli acquisti sulle vetrine digitali di eShop sia sulla sua famiglia di palmari 3DS che su Wii U, il predecessore probabilmente fallito del suo Switch di enorme successo.

A partire dal 23 maggio 2022, non sarà possibile aggiungere fondi al tuo account tramite gli eShop 3DS o Wii U utilizzando una carta di credito o di debito, quindi il 29 agosto 2022 questo si estenderà per escludere anche le carte regalo prepagate .

Il prossimo traguardo sarà a marzo 2023, quando tutti gli acquisti verranno disabilitati, inclusa la possibilità di scaricare anche demo gratuite.

A partire dalla fine di marzo 2023, non sarà più possibile effettuare acquisti nel Nintendo eShop per la famiglia di console Wii U e Nintendo 3DS.



Maggiori informazioni: https://t.co/uGoxCcDZ70 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 16 febbraio 2022

Sarai comunque in grado di aggiungere fondi al tuo account come preferisci tramite un sistema Switch o addirittura online per circa un anno, il che significa che la vera pietra miliare sarà quella che arriverà quando tutto sarà spento correttamente, e ovviamente ci sono un pochi giochi che non saranno più disponibili su nessuna piattaforma una volta completata la modifica.

È il tipo di decisione che sgomenta gli attivisti per la conservazione dei giochi digitali, per ovvi motivi, ma non immaginiamo che Nintendo si tirerà indietro da un punto di vista commerciale. A titolo di miglioramento, è stato detto che sarai ancora in grado di scaricare nuovamente i giochi acquistati e ottenere aggiornamenti software per loro nel "prevedibile futuro".

Il post sul blog che annuncia la modifica chiarisce anche che "Non sono previste modifiche per il Nintendo eShop sulla famiglia di console Nintendo Switch", il che non è certo una sorpresa, ma ti fa preoccupare che nessun gioco su una delle vetrine digitali di Nintendo possa mai considerarsi permanentemente disponibile.

Scritto da Max Freeman-Mills.