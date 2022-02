Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con oltre 103 milioni di unitàvendute, Switch è ufficialmente la console di gioco più venduta nella storia di Nintendo. Tuttavia, ciò non significa che il gigante giapponese dei giochi non sia impaziente di ciò che potrebbe essere il prossimo.

In una sessione di domande e risposte con l'analista e consulente per gli investimenti David Gibson, la società ha lasciato intendere che ha in programma un "dispositivo di nuova generazione" e che potrebbe essere retrocompatibile con Nintendo Switch.

Ha pubblicato alcune delle risposte di Nintendo alle sue domande sul suo account Twitter . Uno di questi ha toccato il modo in cui l'azienda potrebbe capitalizzare gli oltre 100 milioni di utenti Switch quando arriverà una possibile nuova console: "Stiamo esaminando come espandere e far crescere questi 100 milioni di utenti, portando a dispositivi di nuova generazione", ha scritto.

Sebbene Gibson abbia parafrasato il tweet, crede che ciò sia correlato alla compatibilità con le versioni precedenti per la macchina successiva.

D) Che ne pensi della console 98m rispetto alla prossima?

A) Nel sesto anno di Switch e stiamo mantenendo lo slancio, stiamo cercando di espandere e far crescere questi 100 milioni di utenti, portandolo a un dispositivo di nuova generazione (sembra che il prossimo dispositivo sarà compatibile con le versioni precedenti!) 7/ — David Gibson (@gibbogame) 3 febbraio 2022

Tuttavia, non aspettarti un concetto completamente nuovo, poiché Nintendo ha anche spiegato che Switch è solo a metà ciclo.

Certo, potrebbe riferirsi a una Switch Pro di cui si parla tanto ma illusoria, ma Piers Harding-Rolls del collega analista Ampere ha precedentemente versato acqua fredda su un modello Pro mai rilasciato: "Abbiamo una console Nintendo di nuova generazione in le nostre previsioni per la fine del 2024, quindi non sono convinto che apparirà un modello "Pro"", ha detto a GamesIndustry.biz .

Scritto da Rik Henderson.