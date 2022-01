Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Majora's Mask, originariamente pubblicato per Nintendo 64 nel lontano 2000, arriverà su Nintendo Switch a febbraio.

Considerato in gran parte come uno dei migliori titoli di Zelda di tutti i tempi nel roster di Nintendo, il titolo aveva già una riedizione digitale per Wii U di Nintendo nel 2016.

Ma conosciamo tutti il destino di quella precedente piattaforma Nintendo e, con molti più utenti Switch, la prospettiva di giocare a questo titolo sull'esperta console-incontra-portatile di Nintendo sarà allettante per molti.

Majora's Mask uscirà come parte del Nintendo Switch Online + Expansion Pack, il servizio in abbonamento online dell'azienda giapponese, che viene fornito completo di una serie di titoli classici - ad oggi il più recente dei quali è la riedizione di Banjo-Kazooie - che inizia a un prezzo molto ragionevole di £ 3,49/$ 3,99 al mese.

Salva Termina prima che incontri un terribile destino!



The Legend of #Zelda : Majora's Mask arriva su #NintendoSwitch per i membri di #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack a febbraio! #Nintendo64 pic.twitter.com/WN2Q0Wqc8Q — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 21 gennaio 2022

Il nome del servizio, come ricorderanno molti possessori di N64 del passato, è un'eco del prodotto Expansion Pak: effettivamente RAM aggiuntiva in una cartuccia (aumentandola per un "enorme" da 4 MB a 8 MB (sì, Megabyte, ricordi l'inizio del millennio?) - che si inseriva nella classica console a 64 bit. Puoi vederlo sull'edizione originale in scatola N64 di Majora's Mask, come mostrato nel Tweet di Nintendo America sopra.

In questa fase non sarà possibile acquistare Majora's Mask per Switch come titolo completo su nessuna cartuccia o tramite download. È un driver per Switch Online + Expansion Pack. Il che è comprensibile, poiché il servizio dovrebbe ricevere dozzine di titoli più classici in futuro, da Kirby 64 a F-Zero X.

Non ci sono dettagli finali sulla data esatta in cui Majora's Mask per Switch sarà disponibile oltre la conferma di "febbraio", né dettagli sul fatto che grafica aggiuntiva, texture o lavoro di upscaling faranno parte dell'esperienza. Ad ogni modo, saremo entusiasti di rivisitare una delle avventure più oscure di Link; speriamo che sia buono come ricordiamo e non solo ricordi nostalgici repressi.

Scritto da Mike Lowe.