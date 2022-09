Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild è uno dei giochi più celebri della scorsa generazione, un classico istantaneo dell'open-world che, a distanza di anni, ha influenzato notevolmente il design dei giochi.

È un gioco miracoloso, che offre al giocatore un livello di libertà e una mancanza di guida prepotente del tutto rari nel genere, raccontando al contempo una storia classica di Zelda attraverso dei flashback. La buona notizia è che sta per avere un seguito diretto sotto forma di Tears of the Kingdom, e noi abbiamo tutti i dettagli chiave proprio qui.

Trailer di Tears of the Kindom

Nintendo ha confermato il titolo di Tears of the Kingdom nel settembre 2022 con un trailer che potete vedere più in basso, oltre a fornirci una data di uscita.

Per un bel po' di anni non abbiamo saputo il nome del gioco, che è stato definito semplicemente come il sequel di Breath of the Wild, ma fortunatamente quei giorni sono finiti.

Sebbene si tratti di dettagli estremamente graditi, pensiamo che probabilmente nei prossimi mesi potremo dare un'occhiata più da vicino al gameplay di Tears of the Kingdom, poiché è ancora piuttosto misterioso.

Dopo due anni di silenzio, Nintendo ha mostrato il gioco all'E3 del 2021. Anche il trailer è molto bello, con tanti piccoli momenti da digerire e nuove meccaniche di gioco che si intravedono.

L'unica altra volta che abbiamo visto il gioco è stato quando Nintendo ha mostrato il trailer qui sotto durante l'E3 del 2019, alimentando enormi livelli di attesa ed eccitazione. Per una volta, il progetto non era stato oggetto di molte voci prima del reveal: le speculazioni abbondavano ma le prove erano scarse.

Data di uscita di Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio 2023, come annunciato in un Nintendo Direct del settembre 2022.

Il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!



The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom viene lanciato su #NintendoSwitch il 5/12/23. #NintendoDirect pic.twitter.com/qkGnFYFXNs- Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 settembre 2022

Si tratta di una data che ha richiesto un po' di tempo per essere definita, dopo che Nintendo aveva inizialmente annunciato di puntare al 2022, una finestra che è stata successivamente aggiornata a un vago obiettivo di primavera 2023.

Piattaforme "Lacrime del Regno

Dopo molte speculazioni sul fatto che il prossimo gioco di The Legend of Zelda potesse far parte del lancio di uno Switch Pro con una migliore capacità grafica, sembra che non sia così.

Tears of the Kingdom è stato confermato come un'esclusiva per Switch, quindi non sarà possibile giocarci altrove, anche se ovviamente si potrà scegliere tra Switch normale, Switch OLED o Switch Lite.

Storia di Tears of the Kingdom

È qui che i vari trailer che abbiamo visto sono più allettanti: eravamo abbastanza soddisfatti alla fine del primo Breath of the Wild, dopo aver scoperto esattamente cosa è successo tanti anni fa e aver sconfitto con successo Calamity Ganon ancora una volta per liberare Hyrule dal suo regno di terrore.

Ora, però, vediamo che la storia continua, con il primo teaser in cui Zelda e Link sembrano addentrarsi nelle rovine sotto il castello di Hyrule per saperne di più. Sembra che l'oscurità che affliggeva la terra non sia stata completamente bandita e c'è chiaramente qualcosa di brutto che sta accadendo laggiù.

Il trailer sembra mostrare una sorta di potere che fa rivivere il corpo di Ganon e che assomiglia a quello presente in Twilight Princess per Wii. Tutto ciò ha un aspetto spaventoso e il tono del trailer è impressionantemente inquietante.

Il secondo trailer si estende a questo aspetto mostrando molta azione nei cieli di Hyrule, con Link che sfoggia una sorta di braccio corrotto e alcune nuove abilità. Tutto ciò suggerisce che ci aspetta una delle storie più cupe di Zelda finora, sulla falsariga di Majora's Mask, piuttosto che il divertimento cartoonesco di qualcosa come The Wind Waker. Iscrivetevi, perché non vediamo l'ora.

Il gameplay di Tears of the Kingdom

È difficile capire cosa significhino questi accenni alla storia per quanto riguarda lo stile effettivo di Tears of the Kingdom, ma dal momento che si tratta di un sequel diretto di Breath of the Wild possiamo presumere che si tratterà ancora una volta di un gioco d'avventura completamente open-world. Questo è confermato dal secondo trailer, che mostra chiaramente Link esplorare ancora una volta un vasto mondo, questa volta con molte isole galleggianti intorno.

Ci aspettiamo anche di poter raccogliere diverse abilità e armi nel corso dei nostri playthrough, anche se speriamo vivamente che Nintendo renda il sistema di durata delle armi un po' più indulgente questa volta, o che lo elimini del tutto.

Nel trailer possiamo vedere anche diversi nuovi poteri, tra cui la possibilità di riavvolgere il tempo almeno su alcuni oggetti, e Link ha chiaramente alcuni modi per muoversi in un ambiente molto più verticale, quindi potrebbe essere che avremo più libertà di viaggiare in modi diversi.

Un'altra caratteristica importante del primo trailer è la presenza centrale di Zelda, che ha alimentato l'idea che potrebbe essere un personaggio giocabile nel prossimo gioco, cosa che sarebbe incredibilmente bella da vedere. Detto questo, non ci sono esattamente molte prove a riguardo, anche se si può supporre che avrà sicuramente un ruolo più importante rispetto all'ultima volta.

In ogni caso, speriamo in un gameplay più emergente e in una scoperta delicata da parte del giocatore, oltre che in una serie di strumenti che permettano di interagire con il mondo in modi nuovi - più o meno lo stesso! Se anche l'ambientazione si presenta fresca e nuova, ci aspetta una bella sorpresa.

