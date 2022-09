Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Nintendo terrà la sua ultima presentazione online Direct oggi, martedì 13 settembre 2022.

Questa presentazione sarà "principalmente incentrata sui giochi per Nintendo Switch che verranno lanciati quest'inverno", ma potrebbero esserci anche un paio di sorprese.

Ecco cosa aspettarsi e come guardare la presentazione online.

Quando inizia il Nintendo Direct?

Lo streaming preregistrato inizierà alle 07:00 PT di oggi, 13 settembre. Ecco gli orari per la vostra zona:

REGNO UNITO: 15:00 BST

Europa centrale: 16:00 CEST

Costa orientale degli Stati Uniti: 10:00 ET

Costa occidentale degli Stati Uniti: 07:00 PT

Come guardare il Nintendo Direct

Sarà possibile guardare l'evento all'inizio di questa pagina.

In alternativa, sarà disponibile anche direttamente sul canale YouTube di Nintendo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vale la pena notare che, sebbene Nintendo trasmetta l'evento in streaming negli Stati Uniti e in altre regioni, Nintendo UK non ospiterà il video sui propri canali per rispetto alla scomparsa di Sua Maestà Reale la Regina.

Cosa aspettarsi durante l'ultimo Nintendo Direct

Nintendo ha dichiarato che la sua ultima presentazione Direct durerà 40 minuti e sarà incentrata sui giochi per Nintendo Switch in arrivo quest'inverno - "per lo più", comunque.

Potrebbero esserci un paio di sorprese: secondo alcune indiscrezioni, saranno annunciate anche le versioni Switch di Wind Walker e Twilight Princess.

I migliori giochi per PS5 2022: i fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 28 luglio 2022 La PS5 è finalmente arrivata: ecco i giochi che dovete assolutamente acquistare.

Anche Metroid Prime è stato annunciato come remaster per Switch, e quindi potrebbe essere presentato anche questo.

Scritto da Rik Henderson.