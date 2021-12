Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Nintendo Switch è stato un enorme successo sin dal suo lancio nella primavera del 2017 e continua a essere regolarmente esaurito in più rivenditori, anche dopo il lancio di PS5 e Xbox Series X. Ora ha nuove versioni sotto forma di Switch Lite e Switch OLED , pure.

Ha anche ospitato alcuni giochi incredibili, tra cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild , Super Mario Odyssey e Super Smash Bros. Ultimate, con altri in arrivo.

Ma se hai il tuo Switch, cos'altro puoi fare con esso se non giocare? E quali suggerimenti e trucchi puoi imparare per migliorare l'esperienza? Continuare a leggere.

Se sei un genitore e hai comprato a un bambino un Nintendo Switch o ti aspetti che venga giocato da tutta la famiglia, ci sono alcuni ottimi modi per impostare limiti di età e opzioni di comunicazione per i bambini più piccoli. Nintendo fornisce il controllo genitori sulla console stessa e tramite un'applicazione separata per iOS e Android.

Ecco come configurarli:

Vai all'opzione Impostazioni di sistema nella schermata principale, in modalità portatile o agganciata. Scorri verso il basso la barra di sinistra fino all'opzione Parental Control e fai clic (o tocca se stai utilizzando il touchscreen). Fai clic su Impostazioni controllo genitori, la casella evidenziata sul lato destro dello schermo. Si aprirà una pagina che offre due opzioni: puoi impostare controlli parentali semplici limitando il gameplay in base all'età, in modo che possano essere giocati solo giochi di una certa classificazione, oppure puoi impostare controlli parentali più complessi tramite un'app per smartphone dedicata per iPhone o Android. Se scegli di limitare il gioco sulla console stessa, puoi impostare i limiti di età di diverse funzionalità, come i giochi e se l'utente può pubblicare schermate scattate su Switch sui social network. Anche la comunicazione con altri giocatori può essere limitata. È possibile collegare il tuo account Nintendo al profilo Nintendo Switch di un bambino, in modo che possa acquistare giochi dal Nintendo eShop online. Se hai installato quell'opzione, puoi anche limitare quelle. Le istruzioni sono sullo Switch in quel caso. I livelli di restrizione disponibili tra cui scegliere sono Teen, Child, Young Child oppure puoi personalizzare tu stesso le opzioni. Puoi anche impostare le opzioni tramite l'app Controllo genitori di Nintendo Switch per iPhone e Android. Scaricalo dal tuo app store pertinente sul tuo smartphone e segui le istruzioni sullo schermo. Dovrai collegarlo al tuo account Nintendo e allo Switch tramite un codice che viene inviato. È molto semplice da seguire. Una volta collegato, non solo puoi utilizzare l'app per impostare le restrizioni sui contenuti secondo le opzioni sulla console stessa, ma puoi anche utilizzarla per impostare la quantità di tempo di gioco che un bambino può avere. La console non permetterà loro di giocare oltre il periodo determinato. Questo può anche essere impostato per profilo poiché puoi impostare diversi profili sullo stesso Nintendo Switch. Questa operazione viene eseguita al primo utilizzo della console. In alternativa, puoi aggiungere nuovi "Utenti" nelle Impostazioni di sistema nella scheda "Utente".

Quando accendi per la prima volta il tuo Nintendo Switch ti viene chiesto di impostare un profilo, scegliere un'icona e persino impostare un account Nintendo Store.

Se vuoi cambiare il tuo avatar in un secondo momento, tutto ciò che devi fare è andare alla pagina del tuo profilo toccando la tua icona in alto a sinistra dello schermo, andando su "Impostazioni utente" e su "Modifica icona". Lì troverai un sacco di personaggi Nintendo tra cui scegliere, oppure puoi selezionare o creare un Mii.

Nintendo Switch non è bloccato dalla regione, quindi puoi tecnicamente acquistare giochi in qualsiasi parte del mondo e riprodurli sulla tua console indipendentemente dall'origine.

Tuttavia, se acquisti un codice di riscatto digitale da un altro paese, dovrai fare i salti mortali per farlo funzionare.

Innanzitutto, devi impostare un profilo basato nel paese da cui proviene il gioco. Solo i profili di un determinato paese possono accedere all'eShop online specifico per riscattare il codice di quel paese. Fortunatamente, è gratuito e non influisce sul tuo profilo principale.

Vai su Impostazioni di sistema e poi su Utente. Tocca Aggiungi nuovo utente e ti verrà chiesto di impostare un'icona e un nickname per il nuovo profilo. Una volta fatto dovrai registrare un nuovo utente online, tramite smartphone, tablet o PC. Sarai guidato attraverso il processo, con la console e il sito web online che ti daranno istruzioni.

Assicurati di avere un indirizzo email libero a portata di mano, poiché richiede la verifica. Inoltre, assicurati di scegliere correttamente il paese del profilo, ad es. il paese da cui proviene il gioco.

Una volta creato, puoi accedere all'eShop sul tuo Switch utilizzando il nuovo profilo e vedrai che la valuta è stata cambiata. Puoi riscattare il tuo codice dall'opzione di menu nella barra laterale.

Il bello è che una volta scaricato un gioco, può essere giocato da qualsiasi profilo su Switch, quindi puoi usare il tuo nome utente originale. L'unica cosa che devi ricordare è che se elimini il profilo inventato, perderai l'accesso al gioco scaricato ad esso assegnato.

Dovrai abbonarti a Nintendo Switch Online per giocare alla stragrande maggioranza dei giochi multiplayer online. Costa £ 3,49 al mese (o £ 6,99 per tre mesi, £ 17,99 per un anno).

Alcuni sono gratuiti per giocare online e non richiedono l'iscrizione, come Fortnite, ma la maggior parte non lo è.

Dovrai anche aggiungere amici fidati per giocare contro di loro direttamente online.

Questo viene fatto aggiungendo quelli con cui hai giocato in precedenza su altre console Nintendo o tramite un "Codice amico" - un codice univoco di 16 cifre che un amico può darti. Allo stesso modo, puoi dare a un amico il tuo codice in cambio.

Può essere trovato nella pagina del tuo profilo sulla tua console - fastidiosamente, non puoi trovarlo online sul tuo telefono o computer. Per aggiungere un codice amico, devi andare all'opzione "Aggiungi amico" nelle impostazioni del profilo e toccare "Cerca con codice amico".

C'è uno slot per schede microSD sotto il cavalletto posteriore sulla console e ti consigliamo vivamente di acquistare una scheda per inserirla, o presto esaurirai lo spazio di archiviazione.

I giochi su Nintendo Switch, anche se hai acquistato versioni in cartuccia, possono occupare diversi gigabyte. The Elder Scrolls: Skyrim, ad esempio, occupa più di 14 GB e considerando che Switch ha solo 32 GB di memoria interna (64 GB su Switch OLED), con poco più di 25 GB di quella utilizzabile, quel gioco riempirà più della metà la guida.

La versione digitale di LA Noire richiede da sola 29 GB, quindi avrai bisogno di una scheda microSD solo per scaricarla e riprodurla.

Per fortuna, lo Switch può accettare molti tipi di schede microSD e non hanno bisogno di rompere la banca.

Supporta gli standard microSD, microSDHC e microSDXC fino alla classificazione UHS-I. Più veloce è la scheda, migliori sono le prestazioni, ma usiamo la scheda Samsung Evo da 128 GB di cui sopra e fa il trucco magnificamente senza costare troppo. Sono disponibili anche altre dimensioni di archiviazione.

Il bello di Nintendo Switch è che, oltre a giocarci su un grande schermo a casa, puoi anche giocarci durante i tuoi viaggi. Troverai la durata della batteria un po' restrittiva in quel caso, tuttavia, con la durata media di una singola carica tra le tre e le quattro ore di gioco.

Ci sono modi per aumentare un po' di più la batteria, regolando la luminosità dello schermo nella pagina delle impostazioni. La console ha un'impostazione automatica della luminosità che è attiva per impostazione predefinita, ma puoi scegliere di disattivarla e abbassare la luminosità per preservare la durata della batteria.

Puoi anche scegliere di disabilitare la vibrazione del controller nelle impostazioni di sistema - in "Controller e sensori" - che contribuirà anche a preservare la durata della batteria.

Se pianifichi un lungo viaggio in treno o in aereo, è meglio assicurarsi di avere anche una batteria portatile a portata di mano, per caricare la tua console in movimento. Per fortuna, al giorno d'oggi puoi acquistarne uno a buon mercato e, considerando che lo Switch ha una batteria da 4.310 mAh all'interno, molti di essi caricheranno la tua console due o più volte prima di dover essere ricaricata di nuovo.

La natura della portabilità di Switch significa che è leggermente a rischio: lo porterai dentro e fuori dal suo dock costantemente e lo porterai in giro ovunque. La nostra prima grande raccomandazione è quella di prendere una protezione per lo schermo, che non deve essere affatto costosa.

Abbiamo utilizzato queste protezioni di amFilm e sono facili da applicare e affidabili. Siamo stati salvati da più crepe e graffi da parte loro, che è davvero tutto ciò che puoi chiedere.

Un caso è anche una buona idea se hai intenzione di sfruttare l'adattabilità di Switch. Ci piace questa offerta sottile di Tomtoc, che manterrà l'essenziale al sicuro mentre viaggi. Sono disponibili altre custodie più grandi per contenere più accessori e controller.

Non c'è niente come comprare un gioco, scaricarlo ed essere in grado di giocare quando vuoi senza dover estrarre la cartuccia, ma ci sono alcuni vantaggi nell'acquistare le copie fisiche piuttosto che usare il Nintendo eShop.

Il primo è il prezzo. I giochi sul Nintendo eShop possono spesso essere molto più costosi che su Amazon , ad esempio.

In secondo luogo, a seconda della velocità della banda larga a casa, il download e l'installazione dei giochi possono richiedere un po' di tempo. Anche alcune copie fisiche richiedono comunque il download di una parte del gioco, oltre agli aggiornamenti e alle patch del primo giorno, ma un paio di concerti richiederanno meno tempo di 20 GB o più.

Infine, come spieghiamo sopra, i download digitali possono richiedere molto spazio di archiviazione e se non disponi di una robusta scheda microSD, riempirai rapidamente la capacità.

Mentre i Joy-Contro inclusi funzionano bene come controller separato con il Grip, ti consigliamo di regalarti un Pro Controller se prevedi di giocare su un grande schermo quando è agganciato.

Naturalmente, i giochi di movimento non ne richiedono uno, ma giochi come Zelda: Breath of the Wild e Skyrim funzionano meglio con il controller ufficiale.

Un altro acquisto che potresti prendere in considerazione se prevedi di riprodurre il tuo Switch in più di una stanza è un secondo dock. Sì, lo Switch stesso è dotato di uno schermo ed è portatile, ma se vuoi riprodurlo su diversi televisori, ad esempio, nel soggiorno e in una camera da letto, un dock aggiuntivo è una soluzione migliore rispetto allo spostamento continuo di quello incluso .

Puoi acquistare la versione ufficiale di Nintendo per circa £ 100, ma ci sono anche altre versioni di terze parti disponibili per meno, a volte più della metà del prezzo. Assicurati solo di optare per uno con un "chip" o una "scheda madre" elencati nella descrizione, altrimenti caricherà la tua console ma non trasmetterà video a una TV.

Un'altra opzione, per assicurarti che anche quando sei in giro per la TV sia a portata di mano, è quella di acquistare un'opzione di aggancio portatile. Questi ti consentono di collegarti a una TV in un attimo, senza bisogno di un dock per sederti, e sono un ottimo modo per collegarti senza bisogno di un dock ingombrante su di te. Sono anche belli e convenienti.

Lo Switch è uscito abbastanza a lungo che ci sono assolutamente una miriade di accessori là fuori per la console, ufficiali e non. Se desideri l'audio Bluetooth, le impugnature del volante o le custodie che potenziano la batteria, puoi trovare tutto questo e molto altro ancora.

Praticamente, abbiamo un elenco di alcuni dei migliori accessori Switch sul mercato , quindi assicurati di controllarlo se stai cercando ispirazione.