Netflix si sta impegnando seriamente nella realizzazione di un gioco tripla A per PC

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix ha già fatto un tuffo nel mondo dei giochi su cellulare e tramite la sua app TV, ma ora è pronta a passare a un gioco tripla A per PC.

L'azienda, che si è fatta le ossa con i DVD prima di trasformarsi nell'enorme azienda di streaming di contenuti che è oggi, sarebbe pronta ad assumere un game director per lavorare a "un nuovissimo gioco AAA per PC" in un nuovo studio di Los Angeles. Lo studio di Netflix sarà guidato da Chacko Sonny, già responsabile di Overwatch.

Per quanto riguarda l'aspetto del gioco, l'annuncio di lavoro suggerisce che si cerca una persona che abbia "esperienza in giochi FPS e/o sparatutto in terza persona" e che l'esperienza nei servizi live e nei sistemi sociali sia un vantaggio. Netflix ha dichiarato di volere una persona con "almeno 10 anni di esperienza nella progettazione di giochi, inclusa l'esperienza come direttore creativo, direttore di gioco o un ruolo analogo di leadership nella progettazione".

Si pensa che il nuovo gioco sarà privo di acquisti in-app e vivrà invece dietro l'abbonamento di Netflix, il che significa che potrebbe non essere disponibile nemmeno come acquisto autonomo. Se le speranze di tripla A si riveleranno fondate, questo potrebbe essere un vero problema per i non abbonati a Netflix che vogliono vedere di cosa si tratta.

Questa non è l'unica indicazione che Netflix si considera un'azienda di giochi. È già stato creato un nuovo studio a Helsinki, in Finlandia, e la società ha recentemente acquistato Spry Fox dopo aver acquisito anche Next Games e Boss Fight Entertainment.

Scritto da Oliver Haslam.