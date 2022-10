Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Netflix sta pensando di lanciare un servizio di cloud gaming.

Il gigante dello streaming, che si è cimentato con il gioco rilasciando alcuni giochi per cellulari, ha chiarito che sta considerando di andare oltre iOS e Android per raggiungere le persone sui loro PC e TV. Ironia della sorte, Google ha recentemente annunciato di aver rinunciato al suo progetto di cloud gaming, Stadia. Ciononostante, il vicepresidente dei giochi di Netflix, Mike Verdu, ha dichiarato a TechCrunch in occasione di Disrupt che vuole permettere agli abbonati di giocare sul cloud.

"Stiamo seriamente valutando un'offerta di gioco in cloud, in modo da poter raggiungere i membri su TV e PC", ha dichiarato Verdu. "Affronteremo la questione nello stesso modo in cui l'abbiamo affrontata con la telefonia mobile, ovvero iniziando in piccolo, con umiltà, con ponderatezza e poi costruendo. Ma è un passo che pensiamo di dover fare per andare incontro ai membri dove si trovano sui dispositivi in cui consumano Netflix".

Netflix ha contemporaneamente annunciato di avere altri 55 giochi in fase di sviluppo. Nella sua ultima lettera agli azionisti, Netflix ha dichiarato che:

"Oltre a TV e film, stiamo per compiere un anno dal lancio dei giochi. Come abbiamo detto, questo sarà per noi un viaggio pluriennale per imparare a soddisfare i giocatori. Il primo anno è servito a creare la nostra infrastruttura di gioco e a capire come i nostri membri interagiscono con i giochi. Ora abbiamo 35 giochi in servizio (tutti inclusi in ogni abbonamento Netflix senza pubblicità o acquisti in-app) e stiamo vedendo alcuni segnali incoraggianti di gioco che portano a una maggiore fidelizzazione. Con altri 55 giochi in fase di sviluppo, tra cui altri giochi basati su IP Netflix, nei prossimi anni ci concentreremo sulla creazione di giochi di successo che porteranno la nostra iniziativa di gioco a un livello superiore. Più in generale, vediamo una grande opportunità nei contenuti che si incrociano tra TV o film e giochi. Ad esempio, dopo il lancio dell'anime Cyberpunk: Edgerunners (49 milioni di ore di visione) nel terzo trimestre l'uso del gioco di CD Projekt è aumentato sui PC".

I giochi mobili di Netflix sono disponibili quando si accede al proprio profilo Netflix. Pocket-lint ha una guida che spiega come funzionano. In pratica, quando si apre l'applicazione mobile di Netflix sul telefono, si vedrà una riga di giochi e una scheda giochi in cui è possibile selezionare nuovi giochi da scaricare. Sui tablet, si vedrà la riga dei giochi o si potrà selezionare i giochi dal menu a discesa per giocare.

Alla domanda su come Netflix possa evitare il destino di Stadia, che non è riuscito a decollare nonostante la potenza di Google e l'incredibile tecnologia di streaming, Verdu ha risposto che Netflix considera le funzioni di gioco un "valore aggiunto" al suo modello di business. Non vi chiediamo di abbonarvi come sostituto della console, quindi è un modello di business completamente diverso...". La speranza è che col tempo diventi un modo molto naturale di giocare ovunque ci si trovi". Verdu ha anche rivelato che Netflix sta aprendo uno studio di giochi in California. Sarà guidato da Chacko Sonny, che in precedenza ha lavorato come produttore esecutivo presso Activision Blizzard.

Al momento, Netflix non ha annunciato alcun piano di monetizzazione del gioco. I suoi giochi possono essere scaricati gratuitamente sul proprio dispositivo e sono privi di pubblicità e acquisti in-app. Ma è necessario un abbonamento a Netflix.

Scritto da Maggie Tillman.