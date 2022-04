Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix è chiaramente appassionato di Exploding Kittens. L'azienda non solo sta lavorando a una commedia animata per adulti basata sul popolare gioco di carte, ma anche a un gioco per cellulari.

Netflix ha annunciato che sta trasformando il tanto amato gioco di carte in un gioco mobile sul suo servizio Netflix Games. C'è già una versione giocabile di Exploding Kittens che si può scaricare su iPhone e Android, ma questa versione promette cose nuove.

La versione Netflix di Exploding Kittens avrà la stessa logica e meccanica che vi sarà familiare. In altre parole, il vostro obiettivo sarà ancora quello di evitare il gattino che esplode, ma ci saranno alcune nuove carte per rendere le cose interessanti. Queste carte includono una carta radar che può essere usata per vedere la posizione del gattino che esplode e una carta flip flop che cambia l'ordine del mazzo.

Per mantenere le cose interessanti, ci saranno anche carte future e meccaniche di gioco aggiunte al gioco che sono a tema con la serie comica animata in arrivo nel 2023. Quella serie sarà interpretata da Tom Ellis, Abraham Lim, Lucy Liu, Ally Maki, Mark Proksch e Sasheer Zamata ed è prevista per il 2023.

Il gioco però è pronto per il lancio nel maggio 2022.

Scritto da Adrian Willings.