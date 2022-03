Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Netflix Games sta andando sempre più rafforzandosi, poiché il servizio di streaming raddoppia la sua offerta di giochi. Il primo sparatutto in prima persona (FPS) dell'editore, Into The Dead 2: Unleashed, sviluppato da PikPok, uscirà nel prossimo futuro.

Come parte di un abbonamento Netflix, ottieni l'accesso ai giochi Netflix sui tuoi dispositivi Google Android e Apple iOS, rendendo l'accesso facile - non è necessario un PC o una console per giocare - e non ci sono pubblicità, costi aggiuntivi o opzioni di acquisto in-app disponibili per assicurati che i costi siano fissati a nient'altro che la tua tariffa mensile.

Netflix Games è stato lanciato in tutto il mondo nel novembre 2021, quindi è ancora molto presto per la piattaforma, ma per portare il successo l'azienda dovrà portare alla ribalta alcuni titoli più grandi e più audaci. C'erano già 14 titoli disponibili, con altri due - This Is A True Story (Frosty Pop) e Shatter Remastered (PikPok) - in arrivo il 22 marzo per farne 16, mentre Into The Dead 2: Unleashed arriverà più tardi e farà un totale di 17 titoli.

Puoi scaricare i giochi direttamente dall'app mobile Netflix, ma se sei particolarmente appassionato, i download diretti sulle rispettive app di Apple Store e Google Play Store appariranno quattro ore prima (alle 18:00 ora del Regno Unito).

La piattaforma sarà l'angolo per ottenere abbonati aggiuntivi a bordo per garantire che il servizio di streaming resista alla prova del tempo? Negli ultimi tempi i prezzi sono aumentati regolarmente, quindi creare una rete più ampia di offerte di servizi è sicuramente un modo per cercare di mantenere la stabilità.

Scritto da Mike Lowe.