Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Chi sperava che Microsoft, Activision e la Federal Trade Commission (FTC) si sedessero attorno a un tavolo per appianare le loro divergenze non ha avuto fortuna, a quanto pare.

Dopo la notizia del mese scorso che la FTC intendeva bloccare l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft per 69 miliardi di dollari, si sperava di poter evitare il ricorso al tribunale. Ma un nuovo rapporto della Reuters afferma che non ci sono state discussioni "sostanziali" tra le parti.

A dicembre la FTC ha dichiarato a un giudice di voler bloccare l'acquisizione per il timore che l'acquisizione di Blizzard da parte di Microsoft avrebbe comportato uno svantaggio per Sony e Nintendo, in quanto il produttore di Xbox sarebbe stato in grado di trasformare enormi franchise di gioco in esclusive. Con Call of Duty al centro del problema, Microsoft ha promesso di firmare accordi che avrebbero garantito che Call of Duty rimanesse disponibile su altre piattaforme per un decennio. La FTC non ha ceduto.

Ora, con l'avvocato della FTC James Weingarten che ha dichiarato in un'udienza preliminare che le discussioni non sono state imminenti, sembra sempre più probabile che la questione andrà in tribunale. Michael Chappell, il giudice amministrativo della FTC, sembra destinato a pronunciarsi sul buyout dopo le udienze fissate per agosto.

La FTC non è però l'unico problema di Microsoft. Anche se l'accordo dovesse essere approvato negli Stati Uniti, a marzo dovrebbe essere confermata una decisione dell'Unione Europea sulla stessa questione.

Scritto da Oliver Haslam.