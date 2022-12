Il mondo di Minecraft a tema invernale aiuta i bambini a imparare l'inglese

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un mondo di Minecraft a tema invernale aiuterà i bambini a imparare l'inglese nell'ambito di una collaborazione tra Microsoft e Cambridge University Press & Assessment.

Il nuovo mondo, chiamato Gormi's Winter Wonderland, è stato progettato insieme a Microsoft per aiutare i bambini dagli otto anni in su a imparare la lingua inglese mentre risolvono i puzzle e svolgono i compiti del gioco. In un comunicato stampa si legge che tali compiti si baseranno sulle abilità comunicative della vita reale e saranno adatti ai principianti di livello A1 e superiore del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

Volevamo creare un'esperienza avvincente di apprendimento della lingua inglese e Minecraft era la piattaforma perfetta, perché è amato da milioni di bambini in tutto il mondo", ha dichiarato Alex Martin, Product Manager di Cambridge, tramite un comunicato stampa. "Gormi's Winter Wonderland presenta sfide di gioco che incoraggiano i bambini a migliorare il loro inglese imparando e utilizzando competenze linguistiche e comunicative rilevanti nella vita reale".

Martin continua dicendo che i bambini saranno incoraggiati a elaborare il significato delle parole che incontrano nel gioco e a utilizzare questa conoscenza per progredire. "È un'esperienza davvero divertente, che sono sicuro sarà apprezzata dai bambini e dai genitori di tutto il mondo", afferma Martin.

Non è la prima volta che il team di Cambridge lavora a qualcosa di simile. Lo stesso team ha sviluppato alcuni dei prodotti più importanti al mondo per l'apprendimento e la valutazione della lingua inglese.

Microsoft ha pubblicato un proprio post sul blog del gioco e chi è interessato a saperne di più può leggere Gormi's Winter Wonderland anche sul sito web di Cambridge.

Scritto da Oliver Haslam.