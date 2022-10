Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft vuole portare l'Xbox Store su mobile e sfidare sia l'App Store di Apple che il Play Store di Google.

La conferma arriva quasi casualmente, con Microsoft che ha reso pubblica la notizia attraverso i documenti depositati presso la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito in merito all'indagine sulla prevista acquisizione di Activision Blizzard - un accordo che, secondo quanto dichiarato, andrà a vantaggio dei giocatori.

Questi documenti includono un testo che conferma che, se l'accordo dovesse andare in porto, "Xbox cercherà di scalare l'Xbox Store verso il mobile, attirando i giocatori su una nuova piattaforma Xbox Mobile". Inoltre, Microsoft ha nel mirino due grandi operatori mobili, ma sa che non sarà facile. "Per spostare i consumatori dal Google Play Store e dall'App Store sui dispositivi mobili sarà necessario un cambiamento importante nel comportamento dei consumatori".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Il piano, si legge nei documenti, prevede che Microsoft possa acquistare aziende e poi offrire contenuti e giochi popolari in modo da spingere i giocatori a fare un salto piuttosto che utilizzare l'App Store o il Play Store.

Tuttavia, non è immediatamente chiaro come potrebbe farlo. Lanciare un negozio concorrente su Android non sarebbe un grosso problema: Epic Games e altri lo hanno già fatto. Ma su iOS, semplicemente non è possibile grazie alle regole di Apple. Microsoft non può nemmeno rilasciare il suo servizio Xbox Cloud Gaming attraverso l'App Store a causa di restrizioni simili, dovendo invece accontentarsi di una web app.

Questa app web potrebbe però essere la risposta. Se Microsoft volesse espandere il suo servizio di cloud gaming oltre l'attuale implementazione, potrebbe essere in grado di aggirare completamente le regole dell'App Store. Anche se questo non è stato esplicitamente menzionato da Microsoft, non si può negare l'attuale attenzione dell'azienda per il cloud gaming, laddove possibile.

Scritto da Oliver Haslam.