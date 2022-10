Microsoft afferma che l'acquisizione di Activision Blizzard andrà a vantaggio dei giocatori

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Microsoft ha ora una sezione dedicata del suo sito web per spiegare l'acquisizione di Activision Blizzard e cosa significa per i giocatori.

Ilsito include una serie di dettagli sull'operazione, tra cui aggiornamenti sull'acquisizione, una tabella dei vantaggi dell'operazione e citazioni del CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer e del vicepresidente e presidente Brad Smith.

L'ovvio punto di interesse è rappresentato dagli evidenti vantaggi per i giocatori nel loro complesso.

Microsoft sostiene che l'accordo di acquisizione di Activision Blizzard darà ai giocatori l'accesso a "più giochi su più dispositivi, tra cui Xbox, PlayStation, telefoni e online". Potranno inoltre scegliere come e dove acquistare i giochi, con abbonamenti o acquisti una tantum.

L'azienda sostiene inoltre che anche gli sviluppatori di giochi ne trarranno vantaggio, perché avranno accesso a un maggior numero di giocatori, a maggiori investimenti e a maggiori entrate.

Microsoft sta chiaramente cercando di giustificare l'acquisizione mentre è sotto esame da parte della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito e della Commissione Europea. Il timore è che l'acquisizione dia a Microsoft un vantaggio sleale rispetto alla concorrenza.

Sony non è contenta dell'accordo e un suo rappresentante ne ha parlato di recente a GamesIndustry affermando che:

"Dando a Microsoft il controllo di giochi Activision come Call of Duty, questo accordo avrebbe importanti implicazioni negative per i giocatori e per il futuro dell'industria videoludica... Vogliamo garantire che i giocatori PlayStation continuino ad avere un'esperienza di gioco di altissima qualità e apprezziamo l'attenzione della CMA per la protezione dei giocatori".

Microsoft è comunque fiduciosa che l'affare andrà in porto e lo ha dichiarato a Bloomberg:

Se l'accordo andrà in porto, Microsoft otterrà anche gli sviluppatori e i giochi di Activision, Blizzard e King. Un'operazione che va ad aggiungersi all'arsenale di sviluppatori di giochi già in espansione dell'azienda.

Scritto da Adrian Willings.