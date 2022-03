I tuoi giochi per PC potrebbero presto caricarsi ancora più velocemente grazie a Microsoft DirectStorage

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Quando la Xbox Series X è stata lanciata, vantava Xbox Velocity Architecture che offriva tempi di caricamento notevolmente ridotti per i giocatori. A quel tempo, Microsoft ha promesso che avrebbe portato la stessa tecnologia su PC sotto forma di DirectStorage.

Ora Microsoft ha annunciato che è finalmente disponibile.

Anche se sappiamo tutti che lo storage NVMe è attualmente il modo più veloce per caricare i giochi e il sistema operativo, ci sono ancora colli di bottiglia che frenano queste prestazioni. Le attuali API di archiviazione non sono ottimizzate per gestire le masse di dati che passano attraverso il sistema.

I giochi moderni sono complessi e hanno molti più dati grafici che devono essere caricati per essere goduti appieno e anche con un SSD NVMe, ma quel flusso di dati non è stato completamente ottimizzato.

Ora l'API DirectStorage cambierà queste cose in futuro, il che significa che anche i mondi di gioco dettagliati verranno caricati più velocemente che mai.

Significa anche che i giocatori potranno finalmente sfruttare appieno le unità che offrono velocità di lettura fino a 7.000 MB/s. Vale la pena ricordare però che questa è la promessa per i giochi futuri :

"A partire da oggi, i giochi Windows possono essere forniti con DirectStorage. Questa versione dell'SDK pubblico inizia una nuova era di tempi di caricamento rapidi e mondi dettagliati nei giochi per PC, consentendo agli sviluppatori di utilizzare in modo più completo la velocità dei dispositivi di archiviazione più recenti".

I giochi devono essere realizzati pensando a DirectStorage per trarne vantaggio. Non ci sono giochi attuali che lo supportano, ma potrebbero essercene nel prossimo futuro. Ci aspettiamo di saperne di più alla Game Developers Conference.

La buona notizia è che DirectStorage funzionerà sia con Windows 10 che con Windows 11 . Quindi non devi preoccuparti se non stai ancora utilizzando Windows 11.

Scritto da Adrian Willings.