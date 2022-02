Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L' acquisizione di Activision Blizzard da 68,7 miliardi di dollari proposta da Microsoft sarà esaminata dalla Federal Trade Commission.

Questo secondo un nuovo rapporto di Bloomberg , che indica che il controllo antitrust sull'accordo non sarà effettuato dal Dipartimento di Giustizia.

In genere, questi due organi decidono tra loro chi guiderà l'indagine sulle fusioni. In questo caso, il focus sarà quasi sicuramente su come la proprietà dell'editore da parte di Microsoft influenzerà i rivali, come Sony.

Activision Blizzard è dietro una serie di titoli estremamente popolari, tra cui Call of Duty, World of Warcraft e Candy Crush, e, ovviamente, in questa fase, non è chiaro se Microsoft abbia in programma di rilasciare alcuni giochi esclusivamente per Xbox e PC Windows, anche se il boss di Xbox Phil Spencer ha già dichiarato pubblicamente che Call of Duty rimarrà su PlayStation , come da accordi esistenti.

È interessante notare, tuttavia, che una dichiarazione congiunta recentemente rilasciata dalla FTC e dal Dipartimento di Giustizia ha indicato che entrambe le parti stanno lavorando per linee guida più severe sulle fusioni, a seguito della maggiore concentrazione nelle industrie nei due anni precedenti.

Microsoft punta al completamento dell'accordo nell'anno fiscale luglio 2022 - giugno 2023. Tuttavia, dato il potenziale di questo maggiore livello di controllo, per non parlare della natura mutevole dell'accordo stesso, è molto più probabile una decisione da raggiungere verso la fine di quel lasso di tempo, supponiamo.

La società non è nemmeno l'unica a fare delle mosse, con l'editore Bungie di Halo e Destiny che annuncia che sarà acquisita da Sony con un accordo da 3,6 miliardi di dollari .

Qualunque sia il risultato di entrambe le recenti acquisizioni, si preannuncia un altro anno impegnativo nei giochi.

Scritto da Conor Allison.