Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Logitech ha annunciato solo poche settimane fa di essere al lavoro su una console portatile incentrata sul cloud gaming, in collaborazione con Tencent, ma ha già avuto modo di farsi notare.

L'esperto leaker Evan Blass, che di solito si occupa di smartphone e altri dispositivi, ha messo le mani su quelle che sembrano immagini ad alta risoluzione della console.

-

Le immagini mostrano un dispositivo bianco ed elegante, sottile e piuttosto leggero rispetto a opzioni più ingombranti come lo Steam Deck. Questo è ragionevole, dato che il dispositivo utilizzerà la tecnologia cloud per alimentare gran parte delle sue prestazioni grafiche.

Il palmare sembra più simile al Nintendo Switch Lite, in termini di dimensioni e forma, il che è di buon auspicio visto che lo Switch Lite è un piacere da tenere in mano e da usare.

Logitech G Gaming Handheld pic.twitter.com/FfEaszNwyw- Evan Blass (@evleaks) 30 agosto 2022

Se la stessa cosa sarà vera per il palmare di Logitech è ovviamente da vedere, dato che non è ancora stato presentato ufficialmente e non abbiamo idea delle sue specifiche.

I migliori giochi per PS5 2022: i fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 28 luglio 2022 La PS5 è finalmente arrivata: ecco i giochi che dovete assolutamente acquistare.

In un paio di immagini di Blass è possibile vedere un'interfaccia utente dall'aspetto piuttosto pulito, molto probabilmente basata su Android, vista la posizione di rilievo del Google Play Store.

Questi scorci dell'interfaccia sembrano inoltre confermare alcune importanti opzioni di game-streaming, tra cui Xbox, Nvidia GeForce Now e Steam, quindi la compatibilità potrebbe anche essere rassicurante.

Questa fuga di notizie riporta la palla nel campo di Logitech e Tencent: ci aspettiamo che non passi molto tempo prima che il dispositivo venga completamente svelato e dettagliato, soprattutto perché a quanto pare possiamo aspettarci che esca quest'anno.

Scritto da Max Freeman-Mills.