Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Lego ed Epic Games hanno annunciato un progetto di partnership per costruire un'esperienza sicura e incentrata sulla famiglia nel metaverso.

L'esperienza digitale consentirà ai bambini di tutte le età di utilizzare strumenti creativi per costruire "opportunità di gioco" in uno "spazio sicuro e positivo".

Non è ancora del tutto chiaro cosa comporterà: se offre l'opportunità di costruire mondi in stile Minecraft da mattoncini Lego virtuali o una sorta di esperienza Roblox in cui i creatori creano giochi adatti ai bambini per farli giocare gli altri. Tuttavia, la potenza combinata di una delle più grandi aziende di giocattoli del mondo e dello studio dietro Fortnite non deve essere annusata.

"I bambini si divertono a giocare nei mondi fisico e digitale e si muovono perfettamente tra i due. Crediamo che ci sia un enorme potenziale per loro di sviluppare abilità per tutta la vita come creatività, collaborazione e comunicazione in entrambi", ha affermato il capo del Lego Group, Niels B Christiansen.

"Abbiamo la responsabilità di rendere il gioco digitale sicuro, stimolante e vantaggioso per tutti, e proprio come abbiamo protetto i diritti dei bambini a un gioco fisico sicuro per generazioni, ci impegniamo a fare lo stesso per il gioco digitale.

"Non vediamo l'ora di lavorare con Epic Games per dare forma a questo futuro emozionante e giocoso".

È probabile che passerà del tempo prima di vedere i frutti del loro lavoro. Ti terremo aggiornato.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Rik Henderson.