(Pocket-lint) - Silent Hill sta finalmente vivendo un momento di gloria: dopo anni in cui è stato di fatto ignorato, Konami lo ha rilanciato non solo con una nuova uscita, ma con una serie di progetti annunciati.

Sappiamo che ci sarà un remake next-gen di Silent Hill 2, ma sono in arrivo anche alcuni interessanti giochi minori, tra cui l'enigmatico Silent Hill: Townfall. Ecco tutto quello che c'è da sapere su questo intrigante progetto.

Silent Hill: Townfall

Non si sa ancora nulla sulla data di uscita di Townfall: è stato annunciato e stuzzicato, ma al momento non si sa nulla di più.

Fino ad allora, per noi è tornato il silenzio radio, anche se di tanto in tanto qualche segnale potrebbe attraversare la statica. .. - No Code (@_NoCode) 19 ottobre 2022

Il tweet dello sviluppatore No Code suggerisce che potremmo saperne di più nei prossimi mesi, ma indica anche chiaramente che manca ancora un bel po' di tempo prima che il gioco sia pronto per l'uscita. A questo punto, qualsiasi cosa prima della fine del 2023 sarebbe una grande sorpresa.

Silent Hill: Townfall trailer

Potete vedere il teaser trailer di Townfall qui sotto - tenetevi forte, perché non è esattamente il trailer più lungo che abbiamo mai visto.

Per il momento, questo è l'unico scorcio che abbiamo avuto del gioco, quindi non c'è molto su cui basarsi.

Silent Hill: Townfall: piattaforme

Non sappiamo quali saranno le piattaforme su cui verrà distribuito Townfall: il trailer si conclude senza alcuna conferma, cosa rara per un gioco rivelato al giorno d'oggi.

Di certo presumiamo che arriverà su PC, in base ai precedenti giochi dello sviluppatore e pubblicati da Annapurna Interactive, ma dovremo attendere ulteriori notizie per sapere se il gioco potrebbe arrivare anche su console nuove o vecchie.

Silent Hill: Townfall storia e gameplay

Il teaser trailer di Townfall è molto misterioso e presenta un lento zoom su una TV portatile retrò - no, non è un GameBoy.

La TV mostra brevi scorci di cose difficili da vedere, tra cui almeno un momento in cui mostra una strada nebbiosa che sembra uscita direttamente da un classico gioco di Silent Hill; man mano che il trailer si avvicina alla conclusione, le immagini diventano sempre più terrificanti, con momenti di carne e potenziale gore.

Nel trailer è presente anche una voce fuori campo, così trascritta da Eurogamer: "Perché sei qui? Qui per essere punito... È bello, mi piace. Penso che abbiamo fatto qualcosa di così terribile che siamo bloccati qui in questo posto per essere giudicati da queste... persone".

Questo si inserisce nel tema ricorrente di molti giochi di Silent Hill: la città può essere una sorta di purgatorio o addirittura di inferno per coloro che vi si trovano, punendoli nei modi che le loro menti subconsce ritengono di meritare.

È tutto molto enigmatico, e non abbiamo nemmeno idea di come si svolgerà effettivamente il gioco, né in quale genere si inserirà: tutto questo diventerà più chiaro quando, a tempo debito, saranno rese pubbliche ulteriori informazioni sul gioco.

