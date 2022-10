Silent Hill Townfall annunciato insieme al remake di Silent Hill 2

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Non contenta di aver annunciato il remake di Silent Hill 2 che tutti aspettavamo, Konami ha annunciato anche un nuovo titolo: Silent Hill Townfall.

Sebbene non vi sia dubbio che il remake di Silent Hill 2 sia stata una grande notizia per Konami, l'aggiunta di un gioco nuovo al roster è sempre degna di attenzione. Nel caso di Silent Hill Townfall, si sa ben poco di ciò che avrà da offrire ai giocatori quando arriverà in un momento non ancora annunciato del futuro.

Quando diciamo che si sa poco, non stiamo scherzando. Il teaser di annuncio non include alcun filmato di gioco, ma possiamo vedere un paio di sprazzi di ciò che potrebbe essere un indicatore di ciò che ci aspetta. Trattandosi di un titolo di Silent Hill, tutto sembra adeguatamente inquietante.

Il gioco è stato realizzato dalla società scozzese NoCode, mentre Annapurna Interactive si occuperà della pubblicazione. Il direttore creativo di NoCode, Jon McKellan, ha dichiarato di essere un grande fan della serie e di esserlo da quando ha giocato al titolo originale su PlayStation nel 1999. Questo sembra promettere bene, visto che NoCode ha già sviluppato Stories Untold e Observation.

Per quanto riguarda la data in cui potremo saperne di più, bisognerà aspettare. Ci è stato detto di aspettarci di più nel nuovo anno, ma questo non ci dà una chiara indicazione di quando ciò avverrà. Speriamo che non ci voglia troppo tempo, perché non vediamo l'ora di saperne di più.

