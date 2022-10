Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Silent Hill è tornato in grande stile: dopo anni di silenzio sulla sua serie horror di culto, Konami ha fatto un'ondata di annunci relativi a nuovi progetti nel mondo di Silent Hill nell'ottobre 2022, tra cui l'annuncio di un remake di Silent Hill 2, che ha fatto scalpore.

Uno dei giochi horror più famosi e strazianti di tutti i tempi tornerà con un look e un'atmosfera totalmente rinnovati, ma con la stessa storia incredibilmente contorta e psicologicamente complessa di sempre. Ecco tutti i dettagli chiave che dovete sapere sul gioco in arrivo.

Silent Hill 2 remake: Data di uscita

Sebbene Silent Hill 2 sia stato annunciato nell'ottobre 2022 con un trailer piuttosto corposo, una cosa che non è stata fornita è una data di uscita.

Questo significa che siamo ancora all'oscuro di quando Silent Hill 2 uscirà. Sebbene il gioco sia in fase di sviluppo da un bel po' di tempo, pensiamo che se il gioco fosse stato imminente, Konami avrebbe incluso questo dettaglio.

Questo ci porta a pensare che la fine del 2023 sia la prima data in cui Silent Hill 2 potrebbe concretizzarsi, ma purtroppo anche il 2024 è una possibilità molto concreta.

Silent Hill 2 remake: Trailer

Potete vedere il teaser trailer di Silent Hill 2 qui:

Konami lo ha definito un teaser (probabilmente perché non contiene filmati di gioco), ma in realtà il trailer è piuttosto lungo (tre minuti) e contiene scorci di molti momenti chiave della storia del gioco, oltre ad alcuni nemici iconici.

Silent Hill 2 remake: Piattaforme

Silent Hill 2 sarà un'esperienza next-gen, ma sarà disponibile su una sola console almeno per i primi 12 mesi di uscita: la PlayStation 5. Questo significa che i giocatori di Xbox Serie X e PlayStation 5 potranno giocare su una sola console. Ciò significa che i giocatori di Xbox Serie X o Serie S dovranno aspettare almeno un anno per poterlo giocare.

Il gioco arriverà anche su PC il giorno dell'uscita, quindi non si tratta di una vera e propria esclusiva, e se volete potete già aggiungerlo alla vostra Lista dei desideri su Steam.

Silent Hill 2 remake: Storia

Poiché Silent Hill 2 è in fase di remake, potete imparare praticamente tutto quello che volete sapere sulla storia che verrà raccontata leggendo (o giocando) la versione originale, se volete.

Preferiamo evitare qualsiasi spoiler per coloro che giocheranno la storia per la prima volta, quindi resteremo sul vago.

Silent Hill 2 vi vede nei panni di James Sunderland, un vedovo in lutto che riceve una lettera dalla moglie morta tre anni dopo la sua scomparsa. La lettera lo prega di visitare Silent Hill, una cittadina rurale del Maine dove avevano condiviso alcuni ricordi.

Lo fa e, una volta arrivato a Silent Hill, le cose si fanno subito confuse e contorte, con personaggi e apparizioni confuse che tormentano James, insieme a una lenta resa dei conti con il proprio tormento psicologico.

È un momento piuttosto straziante, ma anche una delle storie più toccanti che un gioco horror abbia mai raccontato, e non vediamo l'ora di viverla senza le barriere tecniche della vecchia scuola che il gioco originale comporta.

Silent Hill 2 remake: Il gameplay

L'originale Silent Hill 2 era un gioco in terza persona, ma con controlli della telecamera più che complicati a causa dell'hardware e dei controller su cui girava. Questa situazione sembra destinata a cambiare nella versione rifatta. Lo sviluppatore Bloober Team ha dichiarato che nel remake utilizzerà una moderna telecamera a spalla, come molti altri giochi hanno fatto da allora.

A quanto pare, questo avrà effetti anche sul sistema di combattimento del gioco, che verrà completamente ricostruito per funzionare con questa nuova prospettiva.

Silent Hill 2 aveva un combattimento piuttosto goffo e impacciato, che si sposava molto bene con i suoi temi e sottolineava che James non è un eroe d'azione, quindi saremo curiosi di vedere se Bloober Team ha in mente di garantire che non ci si senta troppo capaci.

Il gioco sarà realizzato con l'Unreal Engine 5, quindi con una grafica davvero moderna, e sfrutterà anche le caratteristiche uniche della PS5. L'audio 3D renderà le cose ancora più strazianti, mentre ci sarà anche un feedback aptico nei momenti chiave per rendere il controller un altro strumento immersivo.

Infine, a quanto pare, non ci saranno tempi di caricamento una volta iniziato il gioco grazie alla tecnologia SSD: si tratta di un problema che affliggeva sempre il gioco originale, quindi sarà fantastico poterlo esplorare senza intoppi.

