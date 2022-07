Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La prossima volta che vi sedete a giocare a un gioco da tavolo con gli amici o la famiglia, potreste tirare fuori Scrabble. Invece, potreste tirare fuori Wordle.

Secondo il New York Times, che ha acquistato Wordle all'inizio di quest'anno, il famoso rompicapo online sta per essere trasformato in un gioco da tavolo multigiocatore. L'azienda sta collaborando con Hasbro per introdurre Wordle: The Party Game nel corso dell'anno. In questo nuovo gioco fisico, Wordle diventa un'attività di gruppo in cui un giocatore pensa a una parola di cinque lettere e gli altri giocatori devono indovinarla e cercare di essere i primi. Una volta indovinata con pennarelli a secco su piccole lavagne a secco, il pensatore della parola farà scorrere le tessere gialle e verdi sulle lettere corrette.

Al termine di un round, è possibile pulire le schede e giocare di nuovo. Hasbro mostra come funziona il gioco nel video qui sotto.

Amate Wordle? Riunite amici e familiari per divertirvi con il gioco di indovinelli preferito nella vita reale con Wordle: The Party Game! Disponibile per il pre-ordine ora su #HasbroPulse! pic.twitter.com/ihgsZj9NpX- Hasbro Pulse (@HasbroPulse) 14 luglio 2022

Wordle: The Party Game sarà lanciato in Nord America nell'ottobre 2022. È possibile preordinarlo dal sito web del gioco a partire dal 14 luglio 2022 per 19,99 dollari. Il gioco verrà spedito il 1° ottobre 2022.

Se preferite rimanere sui giochi digitali e volete provare delle alternative a Wordle, Pocket-lint ha raccolto delle versioni piuttosto interessanti di questo rompicapo, tra cui una che contiene solo parolacce.

Per saperne di più su Wordle, il gioco online e il suo funzionamento, consultate la guida di Pocketlint: Cos'è Wordle e perché tutti ne parlano?

Scritto da Maggie Tillman.