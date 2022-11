Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La Coppa del Mondo 2022 ha preso ufficialmente il via con i padroni di casa del Qatar che sono stati sconfitti dall'Ecuador: è la prima volta che una nazione ospitante perde la partita inaugurale. Tuttavia, nonostante si tratti di uno dei tornei più strani e controversi, c'è ancora molto di cui entusiasmarsi con oltre un mese di calcio.

E quale modo migliore per entrare nello spirito del torneo se non quello di aiutare la propria squadra a ottenere buoni risultati in un piccolo e divertente gioco che chiunque può fare con il proprio cellulare?

Per celebrare la Coppa del Mondo, Google ha creato un mini-gioco ai rigori nel browser, con il quale è possibile non solo passare il tempo, ma anche sostenere la propria nazione (o la squadra qualificata adottata). Ecco come fare.

Come giocare alla Mini Cup di Google sul vostro telefono o tablet

Disponibile solo per telefoni cellulari e tablet (è necessario un touchscreen per scorrere), la Mini Cup di Google si gioca in un browser e ha il compito di segnare rigori consecutivi finché non se ne sbaglia uno. Per rendere il tutto più difficile, il portiere diventa più veloce dopo ogni gol.

Ma non solo si cerca di accumulare il miglior totale e di battere ogni volta il proprio punteggio, ma, dato che le partite della Coppa del Mondo che stanno per iniziare sono vere, il proprio punteggio viene aggiunto a un totale mondiale per la squadra scelta. Il tutto si somma fino al fischio finale della partita vera e propria per dare punti alla propria squadra. È poi possibile vedere la classifica generale di tutte le nazioni.

Ecco come partecipare.

Aprite il vostro browser mobile (Chrome, Safari, ecc.), andate su Google e digitate"World Cup" nella barra di ricerca.

Nell'angolo in basso a destra dello schermo, insieme ai risultati della ricerca, apparirà l'icona di una palla che gira. Toccatela.

Verrà visualizzato un elenco di partite in programma. Premete"Gioca" su una di esse e vi verrà offerta la possibilità di giocare per una delle due squadre.

Scegliete la vostra squadra.

Nella metà superiore dello schermo apparirà una porta, con una palla in basso. È sufficiente scorrere la palla in direzione della porta, cercando di evitare il portiere.

Se si manca la porta o il portiere la para, il gioco è finito. Ricordate: il portiere diventa sempre più veloce a ogni tiro, quindi il gioco si complica man mano che si procede.

Il vostro punteggio si somma al totale globale della squadra scelta.

È molto divertente e si può giocare tutte le volte che si vuole o per la squadra che si desidera. Buon divertimento.

Scritto da Rik Henderson.