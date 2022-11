Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il fatto che Google abbia rimborsato i giochi di Stadia è stata una buona mossa, ma sta anche lasciando le persone con Play Points negativi, in quanto Google li riprende.

Poiché Google si prepara a chiudere Stadia il 18 gennaio 2023, l'azienda ha già iniziato a rimborsare i giochi e l'hardware già acquistati. Si tratta senza dubbio di una buona mossa e significa che le persone possono ora acquistare nuovamente i giochi su una piattaforma che durerà più di tre mesi. Ma come alcuni stanno scoprendo, Google sta dando con una mano e togliendo con un'altra qualcosa.

Le persone che hanno iniziato a ricevere i rimborsi di Google Stadia riferiscono di essere in rosso in termini di Play Points. Google regalava Play Points quando le persone acquistavano giochi. Chi acquistava più giochi otteneva di conseguenza più Play Points. E ora che Google li ritira quando elabora i rimborsi, le persone si ritrovano con un numero negativo di punti rimanenti, il che non è molto positivo.

Non è immediatamente chiaro se si tratti di un comportamento previsto o se Google non se lo aspettasse quando ha iniziato a elaborare i rimborsi. Qualunque sia la ragione dietro la detrazione dei Play Points, non è certo l'ideale. Ci è stato detto che Google è"consapevole" del problema, quindi speriamo che le cose si risolvano presto.

Scritto da Oliver Haslam.