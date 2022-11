Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha iniziato a elaborare i rimborsi per Stadia, con i server che andranno offline il 18 gennaio 2023.

La chiusura del servizio di streaming di giochi è stata confermata a settembre e Google ha dichiarato che avrebbe distribuito rimborsi sia per l'hardware che per i giochi acquistati. Ebbene, i rimborsi hanno iniziato a essere elaborati, il che significa che probabilmente il vostro sta per arrivare, sempre che non l'abbiate già ricevuto.

Quando Google ha fatto il suo annuncio, ha detto che intendeva far elaborare la maggior parte dei rimborsi entro il momento in cui Stadia sarebbe andato definitivamente offline, e ora una FAQ dice che i rimborsi sono iniziati il 9 novembre.

"A partire dal 9 novembre 2022, Stadia cercherà di elaborare automaticamente i rimborsi per tutti gli acquisti di giochi, contenuti aggiuntivi e abbonamenti diversi da Stadia Pro effettuati attraverso lo Stadia Store", si legge nella FAQ. Google chiede inoltre "la vostra pazienza mentre lavoriamo su ogni transazione e vi chiede di non contattare l'assistenza clienti perché non sarà in grado di accelerare il vostro rimborso durante questo periodo". L'azienda afferma ancora una volta che prevede che la maggior parte dei rimborsi sarà elaborata entro il 18 gennaio 2023.

Stadia è (era?) il servizio di streaming delle partite di Google e a detta di tutti era piuttosto buono. Ma una regola non scritta di Google impone di non lasciare che nessun servizio o funzione viva abbastanza a lungo da diventare veramente utile. Lo streaming di giochi è ora un lavoro per Xbox Cloud Gaming e Amazon Luna, a quanto pare.

