Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I giocatori che hanno giocato a Elder Scrolls Online tramite Google Stadia possono ora giocare gratuitamente su PC/Mac e portare con sé i propri salvataggi.

I giocatori si sono chiesti come affrontare la chiusura di Stadia da quando è stato annunciato che Google avrebbe staccato la spina il 18 gennaio 2023. Alcuni giochi come Cyberpunk 2077 hanno già un piano per la migrazione dei salvataggi e ora Bethesda ha confermato i suoi piani per Elder Scrolls Online. Secondo le e-mail inviate ai clienti di Stadia, questi possono ora scaricare una versione gratuita di Elder Scrolls Online per PC/Mac e giocare con tutti i loro contenuti salvati, compresi i personaggi, gli obiettivi, l'inventario e persino i contenuti per i quali hanno pagato.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La versione per PC/Mac di Elder Scrolls Online costerebbe normalmente circa 15€/20€, quindi vale la pena risparmiare. Si noti che questo non è utile a chi vuole giocare su Xbox o PlayStation, perché non c'è modo di trasferire i progressi salvati da una piattaforma all'altra. Stadia è sempre stato classificato come un PC agli occhi di Bethesda, quindi utilizzava gli stessi server. Lo stesso non si può dire per le console.

Google ha annunciato il piano di chiusura di Stadia all'inizio del mese e da allora gli sviluppatori si sono affannati a cercare un modo per dare ai giocatori la possibilità di continuare a giocare su altri sistemi. Naturalmente questo non è utile per i titoli che erano esclusive di Stadia, ma Google sta almeno rimborsando i giocatori per i giochi che hanno acquistato tramite il servizio e che non saranno in grado di giocare a metà gennaio.

Confronto tra le GPU GeForce RTX serie 30 di Nvidia e i suoi modelli serie 10 Di Pocket-lint International Promotion · 12 Maggio 2022 Queste nuove schede sono incredibilmente più potenti dei loro predecessori: scopritene di più qui!

Scritto da Oliver Haslam.