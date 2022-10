Il tuo salvataggio di Stadia Cyberpunk 2077 può essere trasferito su PC con Takeout

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google Stadia potrebbe fare la fine del dodo, ma potete almeno portare i vostri salvataggi di Cyberpunk 2077 sul PC grazie a una delle altre funzioni di Google: Takeout.

Dopo l'annuncio che Google chiuderà il suo servizio di streaming Stadia a gennaio del prossimo anno, molti si sono chiesti cosa sarebbe successo ai loro giochi salvati quando le cose sarebbero andate in malora. Nel caso di Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, abbiamo una risposta: potete prendere il vostro gioco salvato da Google Takeout e spostarlo.

Takeout è un servizio che vi permette di prendere i vostri dati dai server di Google e salvarli per voi, il che lo rende particolarmente utile in questa situazione. Il direttore globale delle pubbliche relazioni di CD Projekt Red, Radek Grabowski, ha confermato che i salvataggi saranno cancellati definitivamente il 18 gennaio 2023, quindi dovrete farlo prima di allora.

Per quanto riguarda le modalità di realizzazione di questa particolare magia, non preoccupatevi. CD Projekt Red ha le risposte e le ha inserite in un nuovo documento di supporto. Preparatevi però a un po' di lavoro, ci sono alcuni passaggi da fare. Ma potrebbe esserci un lato positivo in questa nuvola a forma di stadio. Con Cyberpunk 2077 che supporta la progressione incrociata, si potrebbe teoricamente usare questo metodo per portare i propri salvataggi di Stadia Cyberpunk 2077 anche su una console.

Naturalmente, potrete acquistare una nuova copia di Cyberpunk 2077 gratuitamente - l'eliminazione di Stadia da parte di Google include il rimborso di tutti i giochi acquistati, quindi c'è anche questo.

Scritto da Oliver Haslam.