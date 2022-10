Google ha ucciso il seguito di Death Stranding in esclusiva per Stadia

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ora sappiamo che Google chiuderà il suo servizio di cloud gaming Stadia il 18 gennaio 2023, cosa che molti sostengono di aver previsto da tempo. Tuttavia, fino all'anno scorso, c'erano grandi progetti che avrebbero potuto cambiare le sue sorti.

Per cominciare, è stato rivelato che Google stava lavorando a stretto contatto con Hideo Kojima sul seguito di Death Stranding. Sarebbe stato anche un'esclusiva di Stadia.

L'originale Death Stranding è stato un grande colpo per Sony, pubblicato per la prima volta come titolo per la sola PlayStation 4. Da allora è stato pubblicato per PC e ha raggiunto la PS5 in versione Director's Cut. Ma, secondo un paio di rapporti, Kojima aveva intenzione di realizzare un gioco per giocatore singolo nello stesso universo per la piattaforma cloud.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Si dice che sarebbe stato episodico e che avrebbe utilizzato alcune delle tecnologie più singolari offerte dal cloud.

Tuttavia, Google avrebbe cancellato il progetto perché riteneva che non ci fosse mercato per un'esperienza a giocatore singolo. Death Stranding aveva alcuni aspetti multigiocatore e di mondo condiviso, che sarebbero stati preferiti anche da Google, a quanto pare.

Una fonte ha riferito a 9to5Google che il capo di Stadia, Phil Harrison, ha preso la decisione finale.

Forse se non l'avesse fatto, Stadia avrebbe raccolto una base di utenti più ampia e non sarebbe ora in fase di chiusura. Immagino che non lo sapremo mai.

I migliori giochi per PS5 2022: i fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 1 ottobre 2022 · La PS5 è finalmente arrivata: ecco i giochi che dovete assolutamente acquistare.

Scritto da Rik Henderson.