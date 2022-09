Come richiedere i rimborsi Stadia a Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Stadia, la piattaforma di gioco cloud di Google, non funzionerà più dal 19 gennaio 2023.

Avete tempo fino ad allora per giocare a tutti i giochi della vostra libreria Stadia, ma che ne sarà dei tanti dollari, euro o sterline che avete investito nel servizio negli ultimi due anni? Che fine faranno i giochi che avete pagato a prezzo pieno?

Google rimborserà tutti gli acquisti di hardware e giochi Stadia effettuati sul Google Store. Ecco come funzionerà e quando sarà possibile ottenere il rimborso.

Cosa rimborsa Google?

Tutti i giochi acquistati sul Google Store (Stadia) saranno rimborsati. Così come gli acquisti in-game (DLC).

Google rimborserà anche l'hardware acquistato direttamente tramite Google: Stadia Controller, Stadia Founder's Edition, Stadia Premiere Edition e Play and Watch with Google TV Package.

Google non rimborserà le quote di iscrizione storiche a Stadia Pro. Non verranno restituiti i canoni mensili pagati finora. Tuttavia, sarà possibile giocare a tutte le partite guadagnate con l'abbonamento Pro fino al 18 gennaio 2023 incluso, anche se non saranno più prelevate quote dal 29 settembre 2022.

Come richiedere il rimborso di Google Stadia

La buona notizia è che probabilmente non dovrete fare nulla per richiedere un rimborso Stadia. Nella maggior parte dei casi, Google rimborserà automaticamente gli acquisti di hardware e giochi idonei direttamente sull'account utilizzato in origine.

Se ciò non fosse possibile, invierà un'e-mail al titolare dell'account Stadia con ulteriori dettagli su come elaborare il rimborso.

La maggior parte dei rimborsi dovrebbe essere elaborata entro la metà di gennaio 2023.

Altre cose da considerare

Oltre a ottenere il rimborso, si può anche considerare di scaricare i dati di Stadia.

Questi includono le informazioni del profilo, le statistiche di gioco, i dati sociali, i file di salvataggio e le catture, e saranno disponibili su Google Takeout fino alla fine dei giochi, il 18 gennaio 2023.

Potreste anche voler cancellare Stadia dal vostro account Google. Per sapere come fare, cliccate qui.

