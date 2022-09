Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google sta per chiudere il suo servizio di cloud gaming Stadia.

Lanciato due anni fa, nel novembre 2019, il servizio ha faticato a ottenere il numero di iscritti necessario per il suo successo, soprattutto di fronte all'agguerrita concorrenza di Xbox Cloud Gaming e Nvidia GeForce Now.

Il direttore generale di Google, Phil Harrison, ha annunciato in un post sul blog che Stadia terminerà ufficialmente nel gennaio 2023: "Sebbene l'approccio di Stadia allo streaming di giochi per i consumatori sia stato costruito su una solida base tecnologica, non ha ottenuto la trazione con gli utenti che ci aspettavamo, quindi abbiamo preso la difficile decisione di iniziare a chiudere il nostro servizio di streaming Stadia".

Gli utenti esistenti potranno giocare le loro partite fino al 18 gennaio 2023, dopodiché il servizio non sarà più disponibile.

Tuttavia, con una mossa senza precedenti, Google rimborserà tutti gli acquisti di hardware e giochi Stadia effettuati tramite il Google Store. Ciò comprende anche i contenuti scaricabili e i componenti aggiuntivi a pagamento.

La maggior parte dei rimborsi sarà completata entro la metà di gennaio.

Google continuerà a cercare altre opportunità per utilizzare le tecnologie di streaming create per Stadia, anche perché è riuscita a ridurre notevolmente la latenza, ma non è detto che si arrivi presto a un'altra piattaforma di gioco cloud.

Scritto da Rik Henderson.