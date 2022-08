La beta di Google Play Games per PC viene lanciata in cinque paesi

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato il lancio della beta di Google Play Games per PC in alcune regioni selezionate.

Per ora il servizio è limitato a Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Tailandia e Australia, ma Google prevede di espanderlo ulteriormente.

In precedenza la beta era solo su invito, ma ora chiunque nelle regioni supportate può accedere al servizio.

Il programma Google Play Games per PC consente agli utenti di giocare ai giochi Android sui loro computer Windows.

Il servizio ha più di 50 titoli compatibili con il PC e supporta la progressione multipiattaforma, in modo che gli utenti possano riprendere il gioco da dove l'avevano lasciato sul telefono o sul PC.

"Il nostro catalogo comprende molti dei giochi per cellulari più popolari al mondo, tra cui Summoners War, Cookie Run: Kingdom, Last Fortress: Underground e Top War. Insieme, questi giochi sono giocati da centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo", ha dichiarato Google in un post sul blog.

Se siete entusiasti della prospettiva di giocare ai vostri titoli mobili preferiti su uno schermo più grande, potete iscrivervi per ricevere una notifica al momento del lancio nella vostra regione.

Google afferma che le specifiche minime richieste per il PC sono una CPU a quattro core, una memoria SSD, 8 GB di RAM e Windows 10 o superiore.

Un altro modo per accedere alle app Android sul PC è l'integrazione con Windows 11 di Amazon, ma i giochi non avranno la stessa ottimizzazione offerta dalla piattaforma dedicata di Google.

Scritto da Luke Baker.