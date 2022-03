Google Stadia cambia per espandere il concetto di cloud gaming

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Google ha annunciato una serie di nuovi modi in cui utilizzerà la tecnologia alla base della sua piattaforma di streaming Stadia per rendere più facile per gli sviluppatori portare i giocatori in demo gratuite senza dover accedere a un account Google.

Il cambiamento significa che gli sviluppatori dovrebbero trovare più facile creare prove dei loro giochi a cui i giocatori possono accedere in un paio di clic, da un annuncio pubblicitario al gioco in pochi secondi, idealmente.

Queste prove e app gratuite saranno consultabili anche nello store Stadia e tutto questo sarà accessibile senza bisogno di un account, ribadendo che qualsiasi muro rimasto attorno a Stadia sembra stia crollando.

È un discorso piuttosto intelligente, dal momento che sia gli sviluppatori che i giocatori stanno ottenendo vantaggi tangibili sotto forma di queste demo gratuite, che sembrano adatte a tutte le parti, a condizione che la connessione utilizzata sia stabile e abbastanza veloce da supportare Stadia in primo luogo.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Dopotutto, il servizio offre prove gratuite di giochi da mesi ormai, ma quelle prove richiedevano di avere un account Stadia e di accedervi, ma essere in grado di provare un gioco senza aver effettuato l'accesso è molto più interessante e stimola. decisioni del momento più facili.

L'annuncio è arrivato al Google for Games Developer Summit e, sul lato più tecnico, Google ha anche chiarito che sta semplificando il porting dei giochi Unreal Engine e Unity per essere pronti per Stadia con un po' di automazione.

Scritto da Max Freeman-Mills.