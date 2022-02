Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Secondo quanto riferito, Google sta abbassando le aspettative per Google Stadia, al punto che ora ha retrocesso l'intero progetto all'interno dell'azienda e ha cambiato priorità e aspettative.

Secondo Business Insider , Google non considera più Stadia un potenziale contendente per PS5, Switch e Xbox. Invece di portare più giochi su Stadia, ora utilizza attivamente la piattaforma di cloud gaming per alimentare nuove esperienze per società partner come Peloton, Bungie e Capcom. In effetti, è raddoppiato la garanzia di accordi diversi per dimostrare questo nuovo modello di business.

Se ti stai chiedendo come sarà per i consumatori, il rapporto afferma che il primo videogioco di Peloton, Lanebreak , è in realtà alimentato dalla tecnologia Stadia, che ora è internamente chiamata Google Stream. L'accesso gratuito basato su browser di AT&T a Batman: Arkham Knight lo scorso autunno è stato eseguito anche su Stadia. Nel frattempo, Capcom sta esplorando di fare lo stesso con le demo basate sul web dei suoi giochi.

Anche lo sviluppatore di Destiny Bungie, che Sony sta acquistando per 3,6 miliardi di dollari , stava cercando di costruire la propria piattaforma di streaming basata su Google Stream.

Apparentemente, ci sono persone in Google che vorrebbero far andare avanti Stadia e stanno lavorando duramente per garantire che la piattaforma di gioco non finisca nel famoso cimitero di progetti abbandonati di Google.

"Ma non sono loro a scrivere gli assegni", come ha sottolineato Business Insider.

Allo stato attuale, il capo di Google Stadia Phil Harrison fa ora rapporto a Jason Rosenthal, vicepresidente dei servizi in abbonamento di Google. Quindi, non fa rapporto al capo dell'hardware di Google Rick Osterloh, segnalando che l'intera divisione Stadia non è più un progetto hardware ma puramente software all'interno dell'azienda.

Scritto da Maggie Tillman.