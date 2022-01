Che cos'è Google Play Games e come funziona?

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il mese scorso, Google ha annunciato che porterà i giochi Android sui PC Windows tramite un'app desktop "Google Play Games". Ora sta lanciando una versione beta limitata dell'app a cui puoi iscriverti gratuitamente.

Google Play Games è un'app desktop che consente ai possessori di PC Windows di giocare ai giochi Android . L'app includerà anche Play Points che possono essere guadagnati giocando ai giochi Android su PC.

Google promette "sessioni di gioco senza interruzioni tra telefono, tablet, Chromebook e PC Windows", il che significa che puoi riprendere i giochi su un PC desktop, dopo averli giocati su un altro dispositivo. Sarai in grado di navigare, scaricare e giocare facilmente ai giochi mobili su un PC sfruttando schermi più grandi con input da mouse e tastiera.

Infine, Google ha affermato che Google Play Games è un'app nativa di Windows che non prevede lo streaming di giochi su cloud. L'azienda ha un sito per sviluppatori con ulteriori informazioni per gli sviluppatori di giochi.

Dopo aver ottenuto l'accesso alla versione beta di Google Play Games, potrai giocare a titoli come Mobile Legends: Bang Bang, Summoners War, State of Survival: The Joker Collaboration e Three Kingdoms Tactic. In totale, i beta tester avranno accesso a più di 25 giochi, ha affermato Google.

L'app Google Play Games è ora disponibile in versione beta a Hong Kong, Corea del Sud e Taiwan. Google ha promesso di espandersi in altri paesi nel 2022.

Se vivi in uno dei paesi in cui è disponibile Google Play Games, registrati qui per accedere alla versione beta e ottenere l'app standalone per il tuo PC Windows.

Prima di entrare nella versione beta, assicurati che il tuo PC soddisfi questi requisiti minimi:

Windows 10 (v2004)

Unità a stato solido (SSD)

GPU di classe gaming

8 core logici della CPU

8 GB di RAM

20 GB di spazio di archiviazione disponibile

Account amministratore di Windows

La virtualizzazione hardware deve essere attivata

Dispositivo PC compatibile e configurazione

Scritto da Maggie Tillman.