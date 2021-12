Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Durante i Game Awards del 2021, Google ha annunciato che porterà i giochi Android sui PC Windows tramite unapp desktop "Google Play Games".

Lapp sarà realizzata da Google e dovrebbe arrivare nel 2022 proprio allo scopo di consentire lesecuzione dei giochi di Google Play su laptop , tablet e PC Windows. In risposta allannuncio di Google, Greg Hartell, direttore di prodotto di giochi su Android e Google Play, ha rilasciato una dichiarazione a diversi mezzi di punti vendita , confermando Google sta sviluppando un Google nativo Giochi di Windows app:

"Google Play ha aiutato miliardi di persone a trovare e giocare ai loro giochi preferiti su più piattaforme, inclusi dispositivi mobili, tablet e ChromeOS. A partire dal 2022, i giocatori potranno provare i loro giochi Google Play preferiti su più dispositivi: passando senza problemi da un telefono allaltro. , tablet, Chromebook e presto anche PC Windows. Questo prodotto creato da Google porta il meglio di Google Play Games su più laptop e desktop e siamo entusiasti di espandere la nostra piattaforma affinché i giocatori possano divertirsi ancora di più con i loro giochi Android preferiti. Avrò altro da condividere presto!"

Sulla base dei rapporti, sembra che Google abbia creato questa app senza collaborare con Microsoft. La sua prossima app consentirà ai giocatori di riprendere i giochi su un PC desktop, dopo averli giocati su un altro dispositivo come un telefono, un tablet o un Chromebook. Non comporterà lo streaming dal cloud. Sfortunatamente, Google non ha rivelato molto altro su come intende portare i giochi Android sui PC Windows.

Preparati a giocare ai tuoi giochi @android preferiti sul tuo PC. Riprendi da dove avevi interrotto in qualsiasi momento.



Google Play Games su PC, in arrivo nel 2022. Segui @GooglePlay per rimanere aggiornato. pic.twitter.com/BfovbNSi5C — The Game Awards (@thegameawards) 10 dicembre 2021

In effetti, al momento sembra che Google stia solo prendendo in giro la notizia, ma Pocket-lint ha contattato lazienda per un commento.