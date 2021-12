Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I membri di Stadia Pro non solo ottengono streaming video 4K HDR e audio 5.1, ma ricevono anche giochi gratuiti ogni mese come parte del loro abbonamento.

Dal lancio, i membri Pro hanno ricevuto una vasta collezione di giochi di alto livello, tra cui Dirt 5, Destiny 2,Zombie Army 4 , Resident Evil 7 biohazard, Sniper Elite 4 e molti altri, il tutto come parte del canone mensile di £ 8,99/$ 9,99.

E, con Stadia Pro disponibile gratuitamente per un mese per i nuovi membri, significa che tutti possono goderselo subito.

A gennaio sono disponibili cinque fantastici giochi gratuiti, quindi ecco i titoli a cui puoi giocare sulla piattaforma di cloud gaming Stadia senza costi aggiuntivi.

Disponibile dal 1 gennaio 2022

Questo sequel di RPG d'azione ti mette nei panni di Fury, sorella dei quattro cavalieri dell'Apcalisse, e ti incarica di catturare i sette peccati capitali.

Disponibile dal 1 gennaio 2022

Questo gioco in stile Metroidvania è stato realizzato in collaborazione con l'ex produttore di Castlevania, Koji Igarashi, quindi ha una grande atmosfera retrò per il platform 2D e l'azione.

Disponibile dal 1 gennaio 2022

I platform 2D di Shantae sono sempre stati molto divertenti e Risky's Revenge non fa eccezione.

Disponibile dal 1 gennaio 2022

Questo sequel di avventura punta e clicca segue The Darkside Detective sarà arguzia più intelligente e avvenimenti spettrali per indagare.

Disponibile dal 1 gennaio 2022

Basato sulla serie TV animata (e sui film), Dragons: Dawn of New Riders è un delicato gioco di avventura che è ottimo per i bambini e rappresenterà una sfida decente anche per i giocatori più grandi.

Per riscattare i giochi di questo mese (e tutti i giochi ancora disponibili come parte dell'abbonamento a Stadia Pro) segui le istruzioni di seguito:

Apri l'app Stadia su Android o iOS o vai alla pagina web di Stadia in Google Chrome.

Apri il negozio tramite la scheda in basso (telefono) o in alto (browser Chrome).

Se hai effettuato l'accesso, dovresti vedere "Giochi Stadia Pro" come secondo menu scorrevole.

Tocca o fai clic su ogni gioco che devi ancora rivendicare e questo ti porterà alla loro pagina individuale.

Tocca o fai clic su "Rivendica".

Il gioco è ora nella tua raccolta per giocare tutte le volte che vuoi, purché continui ad abbonarti a Stadia Pro.

Nota, i giochi vengono spesso rimossi dall'elenco di Stadia Pro, quindi non possono più essere riscattati in seguito. Tuttavia, rimangono nella tua libreria per giocare.

