The Walking Dead: Last Mile è un gioco live interattivo in arrivo su Facebook

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - C'è un nuovo tipo di gioco Walking Dead in uscita: The Walking Dead: The Last Mile sarà quello che i creatori Genvid Entertainment e Skybound Entertainment chiamano un "evento dal vivo massicciamente interattivo".

Sarà un'esclusiva delle piattaforme Gaming e Watch di Facebook, quindi a quanto pare l'unica interazione sarà come un gruppo di spettatori che guardano un flusso regolare e presumibilmente votano su decisioni e risultati.

Skybound Entertainment è stata fondata da Robert Kirkman, il creatore di The Walking Dead, quindi puoi presumere che porterà un tono e una storia che si adattano perfettamente ai tristi racconti della serie.

Detto questo, con solo un logo per il gioco finora rivelato, ci sono ancora molte domande fluttuanti.

Per prima cosa, supponiamo che sarà un gioco dal vivo, non un gioco dal vivo, anche se a seconda di come funzionano le cose potrebbe finire per assomigliare un po' all'intrigante esperimento Bandersnatch di Black Mirror di alcuni anni fa.

L'annuncio del gioco dice che i giocatori saranno in grado di influenzare gli eventi del gioco "minuto per minuto, giorno per giorno, settimana per settimana", quindi sembra sicuramente che l'idea sarà quella di sintonizzarsi ripetutamente un periodo di settimane.

L'aspetto esatto del gioco e il modo in cui giocherà per il suo pubblico sarà presumibilmente dettagliato nel tempo, e siamo anche curiosi di sapere quando sarà effettivamente disponibile per il gioco o la messa in onda.

Ottieni prezzi incredibili su giochi digitali come FIFA 22 su Gamivo Di Pocket-lint International Promotion · 13 ottobre 2021 Questo brillante negozio ha in vendita chiavi digitali per tutti i più grandi giochi.

Scritto da Max Freeman-Mills.