(Pocket-lint) - Fortnite è sempre stato il re dei crossover e ora lo fa di nuovo con il Capitolo 4 Stagione 1 con Geralt e Doom Slayer che fanno la loro comparsa.

La prossima grande novità di Fortnite è ora disponibile con il Capitolo 4 Stagione 1, che offre una mappa completamente nuova e molto altro ancora. Una di queste cose è un nuovo personaggio chiamato Selene, disponibile fin dall'inizio. Ma le cose si faranno interessanti per i fan di The Witcher a metà stagione, quando Epic Games aggiungerà Geralt di Rivia come skin del Pass Battaglia.

Come sempre, il Battle Pass costa 950 V-Bucks e, man mano che si procede, si sbloccano oggetti e altro. Geralt sarà sbloccato tramite il Pass Battaglia, così come Doom Slayer, ovviamente di DOOM. Altre skin sbloccabili sono Massai, Dusty, Nezumi, Helsie e The Ageless. Secondo Epic, lo sblocco di Geralt non sarà disponibile prima della fine della stagione.

L'ultima stagione include molte altre migliorie e chicche e fa uso dell'Unreal Engine 5.1, rendendo questa versione di Fortnite la più bella fino ad oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Il tutto si svolgerà su un'isola nuova di zecca con nuovi punti di interesse che includono la Cittadella, la Piazza dell'Incudine e il Bastione Brutale.

La nuova stagione di Fortnite è già in corso e potete partecipare anche voi. È possibile giocare a Fortnite su qualsiasi dispositivo e il download è ovviamente gratuito.

Scritto da Oliver Haslam.