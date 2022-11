Fortnite annuncia una collaborazione di moda con Ralph Lauren

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La marcia di Fortnite verso il dominio mediatico non mostra segni di rallentamento: contemporaneamente all'annuncio della Settimana Skywalker nel gioco, con il ritorno delle spade laser e le prime apparizioni di Luke Skywalker, Han Solo e della Principessa Leila, si sta anche legando a marchi di moda d'élite.

L'ultimo gigante della moda a firmare è Ralph Lauren, che ha collaborato con Epic Games non solo per alcuni articoli di gioco da acquistare attraverso il negozio, ma anche per una capsule fisica in arrivo oggi, 2 novembre.

Il primo è un pacchetto di abiti da polo, con pesanti cappotti come opzione di stile insieme a più leggeri abiti da polo veri e propri, dal mondo dello sport equestre.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ci sono anche strumenti per la raccolta a tema Polo e opzioni per il back bling, oltre a un aliante Polo che permette di completare il set in termini di cosmetici.

I migliori giochi per Xbox One 2022: i titoli più importanti che ogni possessore di Xbox One S e X dovrebbe giocare Di Max Freeman-Mills · 1 settembre 2022 Se state cercando qualcosa da giocare sulla vostra Xbox One S o Xbox One X siete nel posto giusto. Ecco i migliori giochi in circolazione per Xbox

Dal 4 novembre ci sarà un torneo di Polo Cup nel gioco, in assoli a costruzione zero, per cercare di guadagnare un paio di skin senza dover pagare, il che è sempre bello.

Nel frattempo, il 2 novembre Ralph Lauren lancerà una vera e propria linea di moda fisica come parte della collaborazione, con un secondo lancio all'inizio di dicembre per coloro che si sono persi.

Non abbiamo avuto alcuna indicazione sull'aspetto di questa linea o sul tipo di abbigliamento che ci si può aspettare, ma dato che probabilmente le scorte saranno piuttosto limitate, ci aspettiamo che si esaurisca rapidamente, sulla base di precedenti collaborazioni simili.

Scritto da Max Freeman-Mills.