Fortnite e Among Us faranno un crossover

(Pocket-lint) - Epic Games ha abbracciato pienamente Among Us aggiungendolo alla lunga lista di proprietà incrociate con Fortnite, grazie a nuovi oggetti cosmetici.

Chiunque acquisti Among Us o la sua valuta di gioco attraverso l'Epic Games Store nel corso del prossimo anno (fino al 9 giugno 2023) riceverà automaticamente alcuni nuovi gioielli per la schiena e un'emote in Fortnite.

È QUI



Squadra con i vostri compagni di equipaggio (o Impostori?) e preparatevi a partire sul Battle Bus - stiamo invadendo @FortniteGame!



acquistate Among Us o Stars nel Launcher di Epic Games ora per ottenere il Back Bling dei compagni di equipaggio e l'emote Distraction Dance in Fortnitehttps://t.co/rjSgko3EVX pic.twitter.com/LmJHZJ2s6S- Among Us (@AmongUsGame) June 9, 2022

Il gioiello posteriore è il vostro piccolo membro dell'equipaggio di Among Us, in un colore a vostra scelta, e reagirà a ciò che fate durante il gioco.

Avrete anche un'emote Distraction Dance, che vi aiuterà a distogliere l'attenzione dalla vostra malvagia impostura.

Il prezzo di Among Us è di soli 3,99 euro, il che lo rende un modo piuttosto economico per ottenere un oggetto carino in Fortnite, anche se, a quanto pare, il luccichio posteriore e la danza arriveranno prima o poi anche separatamente nel negozio di gioco.

Se avete già acquistato Among Us sull'Epic Games Store, dovrete semplicemente acquistare un pacchetto di Among Us Stars per ottenere i vostri oggetti di gioco.

Di Rik Henderson · 10 giugno 2022

Potete scoprire tutti i dettagli in piccolo da Epic qui, nel caso in cui non siate sicuri di come funziona esattamente il tutto.

Scritto da Max Freeman-Mills.