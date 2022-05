Come giocare facilmente a Fortnite sul tuo iPhone o telefono Android

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Epic Games è in una battaglia con Apple e Google sulle tariffe degli app store, e come risultato, è stato quasi impossibile giocare a Fornite sul tuo dispositivo mobile. Ora, Epic Games ha collaborato con Microsoft per rendere Fornite disponibile su quasi tutti gli schermi, grazie a Xbox Cloud Gaming.

Precedentemente noto come Project xCloud, Xbox Cloud Gaming è il servizio di cloud gaming di Microsoft. Offrendo più di 100 giochi in streaming su una connessione internet, è una caratteristica che non ha costi aggiuntivi per coloro che si abbonano a Xbox Game Pass Ultimate. Permette di giocare a una vasta gamma di titoli con funzionalità Xbox Game Pass mentre si è in movimento con il proprio smartphone, tablet, PC o anche console Xbox. Fortnite è il primo titolo free-to-play ad unirsi a Xbox Cloud Gaming.

Avrai bisogno di un account Microsoft e di un accesso a internet per il tuo dispositivo iOS, iPadOS, Android o anche Windows.

Non è richiesta alcuna installazione. Basta andare suXbox.com/play sul tuo browser web e accedere con il tuo account Microsoft.

Microsoft ha detto che Fortnite è disponibile tramite Xbox Cloud Gaming in 26 paesi.

Guarda la nostra guida su Fortnite: Quello che i genitori devono sapere su Fortnite.

Scritto da Maggie Tillman.