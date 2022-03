Doctor Who è l'ultimo arrivato su Fortnite

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - La BBC ha svelato un nuovo legame con la cultura pop con Fortnite e questa volta è l'icona della TV britannica Doctor Who a ricevere il trattamento completo.

A differenza di alcuni dei precedenti eventi crossover del gioco, tuttavia, questo sta portando un'isola completamente nuova alla festa, piuttosto che incorporare elementi nell'offerta principale di battle royale.

L'isola a tema ospiterà fondamentalmente una piccola campagna che i giocatori possono affrontare, cercando di capire perché il Tardis è precipitato e cercando di ripararlo, con quattro località da visitare.

Attraverso questi i giocatori incontreranno nemici iconici come i Cybermen e i Dalek e avranno la possibilità di combattere sia a favore che contro i Signori del Tempo contro le loro nemesi più antiche.

Se vuoi qualcosa di un po' più rilassante e rilassato, ci sarà anche un Doctor Who Museum in cui i giocatori possono dare un'occhiata a ricostruzioni dettagliate di costumi e creature classici, per avere un'idea della storia di uno dei personaggi più duraturi della TV.

La nuova isola dovrebbe essere disponibile da oggi e vi si accede inserendo il seguente codice dell'isola: 3610-1396-4646.

È interessante notare che la BBC afferma che questa è un'esperienza creata in modo indipendente che non ha nulla a che fare con Epic Games, anche se il numero di nuovi modelli che utilizza suggerisce che le cose potrebbero essere leggermente più complicate dietro le quinte di quanto non facciano sembrare.

Scritto da Max Freeman-Mills.