Come salvare un bundle con i saldi di Epic Games

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - L'Epic Games Store sta attualmente effettuando una vendita con vari sconti su una vasta gamma di giochi, ma puoi anche prendere un coupon per risparmiare ancora di più.

Da ora fino al 6 gennaio, Epic Games sta effettuando una vendita con risparmi fino al 75% su una vasta libreria di giochi. Puoi anche risparmiare ancora di più con un " Epic Coupon ", un coupon che vale $ 10/10 £ di sconto sui giochi che costano oltre $ 14,99/£ 14,99.

Tutto quello che devi fare per ottenere il coupon Epic è accedere al tuo account efare clic sul collegamento in questa pagina . Il coupon verrà quindi applicato automaticamente al tuo account e sarà disponibile per l'uso al momento del pagamento. Purtroppo il coupon deve essere utilizzato prima della fine della vendita, ma è un ottimo modo per fare un affare in più.

Questo risparmio diventa ancora migliore quando ti rendi conto che puoi risparmiare ancora di più acquistando di più.

Dopo aver utilizzato quel coupon per acquistare un gioco valido, riceverai un altro coupon Epic da spendere. Questo è un serio risparmio. Soprattutto quando vedi i risparmi che si possono già avere sui giochi in vendita.

Siamo riusciti a ottenere Journey to the Savage Planet per soli £ 4,39! Era già in saldo con il 40% di sconto, ora costa anche poco con il coupon applicato. Puoi vedere che ci sono anche molte altre occasioni. Alcuni esempi includono:

Acquista un gioco per $ 14,99 / £ 14,99 e ricevi un buono da $ 10 / £ 10, quindi fallo di nuovo. Non puoi preordinare i giochi con lo sconto o impilare i coupon per risparmiare più soldi su un singolo acquisto, ma è comunque un affare. Scopri di più nelle FAQ qui .

