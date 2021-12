Ottieni subito la trilogia di Tomb Raider con Epic Games

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Epic Games offre regolarmente diversi giochi nel suo negozio al prezzo preferito di tutti, senza costi aggiuntivi . Questa volta è il turno dei recenti giochi di Tomb Raider. Esatto, non solo un gioco, ma tre!

I saldi natalizi di Epic Games sono attualmente in pieno svolgimento con tutti i tipi di fantastici giochi che ottengono uno sconto decente. Puoi ottenere fino al 75% di sconto. Di recente abbiamo scritto su come puoi risparmiare ancora di più con l'offerta Epic Coupon che ti offre uno sconto di $ 10/10 £ (e puoi farlo più volte ).

La vendita è in corso fino al 6 gennaio, ma se preferisci non spendere un centesimo puoi comunque fare un affare in quanto ci sono tre giochi gratuiti attualmente in offerta.

Questi giochi includono Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration edition , Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition e Tomb Raider Game of the Year Edition . È una bella raccolta di giochi di Tomb Raider. Se non li hai mai giocati prima, ora è il momento di rimanere bloccati.

Abbiamo apprezzato moltissimo tutti questi giochi quando li hanno giocati e siamo sicuri che lo farai anche tu. soprattutto per questo prezzo! E con niente da pagare, cosa hai da perdere?

Per ottenere questi giochi gratuitamente, tutto ciò che devi fare è accedere al tuo account e fare clic per prendere i giochi gratuiti dal negozio . Quindi verrà aggiunto al tuo account per conservarlo per sempre.

I migliori giochi per PS5 2022: fantastici titoli per PlayStation 5 da acquistare Di Max Freeman-Mills · 31 dicembre 2021