(Pocket-lint) - EE e l'Inghilterra Calcio hanno stretto una partnership per un torneo eSports di FIFA 22 che coinciderà con la finale allo stadio di Wembley.

In palio ci sono numerosi premi, tra cui biglietti per l'Inghilterra, biglietti per il concerto di Wembley e un abbonamento annuale alla banda larga EE Full Fibre. Inoltre, i finalisti potranno giocare contro i membri delle squadre di calcio maschile e femminile dell'Inghilterra.

La Connected Club Cup è aperta alle iscrizioni e chiunque in Inghilterra abbia più di 16 anni può iscriversi. La data di chiusura è il 4 giugno 2022 e i dettagli per l'iscrizione sono disponibili qui.

Le qualificazioni si giocheranno sull'hub di eSports online Battlefy, mentre i tre tornei di semifinale si svolgeranno sui campi di Merseryrail Ladies FC, Chasetown FC e Worthing Town FC.

"La Connected Club Cup unisce le prestazioni imbattibili e l'affidabilità della banda larga Full Fibre di EE con la passione e l'abilità dei giochi di base", ha dichiarato Pete Jeavons, direttore marketing di EE.

"Connettere i club di base è fondamentale in questa era digitale e l'unione con l'eccitante mondo degli eSports è una brillante opportunità per i giocatori di mostrare le loro abilità e competere per essere incoronati campioni della Connected Club Cup a Wembley, davanti ai giocatori dell'Inghilterra e dell'EXCEL".

Scritto da Rik Henderson.