Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Electronic Arts farà debuttare un trailer completo di Star Wars Jedi: Survivor durante i The Game Awards 2022, giovedì 8 dicembre.

Il sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order è stato annunciato ufficialmente nel maggio del 2022, con un teaser trailer che mostrava il ritorno dell'eroe Cal Kestis e del suo fidato compagno droide BD-1. Il trailer mostrava anche quello che sembra essere il Grande Inquisitore come nemico, anche se poi è stato smentito e il sito ufficiale di Star Wars ha rivelato che si tratta in realtà di un senatore imperiale della stessa specie Pau'an.

Speriamo di poter vedere di più del cattivo nel trailer di reveal e, incrociando le dita, anche qualche azione nel gioco.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quest'annoi Game Awards saranno un evento in carne e ossa per la prima volta dopo molto tempo e si svolgeranno al Microsoft Theater di Los Angeles. L'inizio è previsto per le 17:00 PST (20:00 EST) di giovedì, anche se purtroppo l'1:00 di venerdì mattina nel Regno Unito (2:00 in Europa centrale). L'intero spettacolo sarà trasmesso in streaming online.

Il conduttore Geoff Keighley ha dichiarato che quest'anno sarà un evento più serrato, con un maggior numero di presentazioni di qualità rispetto alla quantità.

È prevista l'apparizione dell'ex James Bond Daniel Craig.

Scritto da Rik Henderson.