FIFA 23 Il meta-giocatore più lungo è stato snaturato nell'ultima patch

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - EA Sports ha rilasciato il suo ultimo aggiornamento per FIFA 23 e, nel farlo, ha "depotenziato" una delle caratteristiche più apprezzate del gioco.

I giocatori lunghi, come Alf Inge Haaland, che si sono dimostrati estremamente popolari sin dal lancio del gioco, hanno subito una riduzione delle loro abilità devastanti, facendo sì che FIFA Ultimate Team favorisca ancora una volta gli attaccanti e le ali dal ritmo più veloce.

Questo era un problema dei precedenti FIFA, che si trasformavano in una corsa all'accaparramento di terreno per i giocatori più veloci, rendendo meno efficaci gli equivalenti più lenti, indipendentemente dal loro successo nella vita reale. Il nuovo motore HyperMotion2 includeva una tecnologia in grado di riequilibrare la situazione, l'acceleRATE, che consentiva ai giocatori più forti e meno veloci di sfondare le difese grazie a un ritmo di scatto più breve. Con l'ultima patch, tuttavia, questo aspetto è stato notevolmente ridotto.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

I giocatori esperti di FUT segnalano che i loro giocatori più alti non funzionano più bene e li abbandonano sul mercato dei trasferimenti in favore di sostituti con più ritmo. È stato bello finché è durato.

Stranamente, il changelog dell'aggiornamento del titolo di novembre non include le modifiche al sistema acceleRATE, ma presenta un "lungo" elenco di altri miglioramenti e correzioni:

Note della patch dell'aggiornamento del titolo 4 (novembre)

FIFA Ultimate Team

Sono state apportate le seguenti modifiche (come da sito ufficiale di FIFA 23):

Durante le partite in trasferta, i giocatori vedranno i colori delle linee del proprio campo invece di quelli dell'avversario.

Aggiornati i filtri di ricerca del Mercato dei trasferimenti e dello Stadio per adattarli all'aspetto e alla funzionalità del filtro di ricerca della Qualità dei giocatori del Mercato dei trasferimenti.

Risolti i seguenti problemi:

Risolti altri casi in cui alcuni giocatori vedevano un messaggio di inizializzazione quando cercavano di fare una partita in Division Rivals e non trovavano un avversario.

In alcuni casi, le opzioni di Gestione squadra non potevano essere regolate durante una partita di Division Rivals.

In un raro scenario, i giocatori non erano in grado di accedere al menu FUT Champions.

Alcuni elementi dell'interfaccia utente di SBC non venivano visualizzati correttamente.

L'interfaccia utente della partita non mostrava un'immagine per alcuni oggetti dei giocatori quando veniva visualizzata la sovrapposizione dei giocatori da tenere d'occhio.

Le immagini degli oggetti dei giocatori di FUT Heroes non venivano sempre visualizzate correttamente.

I tiri Flair non venivano sempre conteggiati per l'avanzamento dell'obiettivo.

Il timer del conto alla rovescia di un evento non veniva visualizzato correttamente quando nessun evento era attivo nel menu Obiettivi.

La barra di avanzamento del riquadro dei play-off di FUT Champions non veniva sempre visualizzata correttamente dopo aver perso una partita; si trattava solo di un problema visivo.

La schermata di anteprima di FUT Champions non sempre visualizzava correttamente le schede di navigazione.

Un elemento dell'interfaccia utente segnaposto era involontariamente disponibile nei menu e poteva generare un messaggio relativo alla qualificazione alle finali quando veniva selezionato; si trattava solo di un problema visivo e non aveva alcun altro impatto su FUT Champions.

Il capitano di una lobby Co-Op non poteva selezionare l'opzione Modifica squadra se era l'unico giocatore della lobby.

A volte il pulsante dell'elenco amici in gioco non appare.

Gioco

Sono state apportate le seguenti modifiche:

I passaggi guidati hanno ora maggiori probabilità di essere intercettati dai giocatori che si trovano sulla traiettoria della palla.

Alcune animazioni di dribbling innescate dal movimento della levetta sinistra, che prevedono piccoli tocchi del portatore di palla per evitare un potenziale tackle, ora si verificano solo quando l'impostazione Dribbling agile contestuale è impostata su On.

Quando si difende un cross con l'impostazione Cambio automatico impostata su Automatico, Su palle aeree e palle vaganti o Solo palle aeree, il cambio automatico del giocatore avverrà un po' più velocemente rispetto a prima.

Riduzione dell'assistenza al tiro quando si tenta di tirare in situazioni in cui il portiere è posizionato vicino a uno dei due pali.

Quando si giocano partite con il cursore Angoli difensivi tattiche personalizzate su 1 o 2 barre, un maggior numero di giocatori sarà ora posizionato fuori dall'area di rigore e sulla linea di metà campo.

Migliorata la marcatura difensiva dell'IA sui compagni di squadra durante gli scenari di corner corto.

Aggiunta una maggiore varietà ai tipi di tiri che l'IA della CPU può eseguire.

In una situazione in cui un difensore di Jockeying viene assediato, non eseguirà più un'animazione in cui scivola mentre si gira.

Ridotta la frequenza dei tackle in scivolata dell'IA della CPU.

Sono state rimosse alcune animazioni di affondo che potevano verificarsi quando il giocatore controllato cercava di bloccare un passaggio rasoterra o un pallonetto corto.

Ha affrontato i seguenti problemi:

I portieri a volte non riuscivano a parare quando i tiri venivano indirizzati vicino a loro, tra le ginocchia e la testa.

Quando si giocavano partite con il cursore della tattica personalizzata Profondità difensiva impostato su 70 o superiore, i difensori potevano involontariamente abbassarsi troppo nella propria metà campo.

Quando si cercava di eseguire un passaggio di giocatore con la levetta destra a un terzino centrale, a volte si passava a un altro giocatore.

In alcune situazioni, i portieri non riuscivano a parare i tiri che si trovavano a una distanza raggiungibile in tuffo.

Quando si effettuava un cambio di giocatore con la levetta destra, l'indicatore del giocatore successivo poteva talvolta apparire su un giocatore non previsto, anziché su quello da cui si era originariamente passati.

Un elemento dell'interfaccia utente segnaposto bianco poteva talvolta essere visualizzato vicino ai giocatori durante le partite.

In rari casi, un portiere poteva deviare un tiro basso salvabile nella propria rete.

A volte, un portiere poteva commettere un fallo senza che l'arbitro assegnasse un calcio piazzato all'altra squadra.

Il contatore del Team Press si riduceva involontariamente durante l'avvio del Team Press dopo la sua attivazione.

Quando si attivava il Blocco giocatore, non si poteva richiedere un Cambio giocatore finché il giocatore non lasciava andare l'input dello stick destro e poi faceva una richiesta di Cambio giocatore.

A volte non veniva fischiato un fallo a seguito di un placcaggio chiaramente in ritardo.

Quando si perdeva la palla, in una rara situazione, il portatore della palla originale poteva rimanere bloccato in posizione.

Quando si richiedeva un passaggio guidato per la prima volta, a volte veniva eseguito il comando Lascia correre la palla.

In rare situazioni, il gioco poteva continuare per un breve periodo di tempo dopo la chiamata di un calcio di rigore, che alla fine veniva assegnato correttamente.

In una rara situazione di passaggio con un portiere in cooperativa, il portiere rimaneva il giocatore selezionato fino a quando non veniva richiesto un cambio di giocatore manuale.

Quando ci si rialzava dopo un tackle in scivolata, poteva essere fischiato un fallo errato al giocatore che si rialzava.

Nelle situazioni in cui un difensore tentava di bloccare un tiro senza successo, poteva verificarsi un'animazione che comportava l'allontanamento della gamba dal pallone.

In rare situazioni in cui la palla era lontana dai piedi del portatore di palla, un passaggio o un tiro richiesto poteva richiedere troppo tempo.

Il giocatore in difesa poteva involontariamente decelerare quando inseguiva una palla aerea.

Quando si affrettava il portiere verso un pallone in arrivo, a volte il portiere si avvicinava al pallone senza reagire, causando una perdita di possesso.

L'indicatore di cambio del giocatore successivo potrebbe talvolta passare involontariamente da un centravanti a un altro giocatore in situazioni inappropriate.

In alcune rare situazioni, una finta di tiro richiesta non veniva eseguita e il giocatore controllato non si animava correttamente.

In circostanze molto rare, il portiere poteva teletrasportarsi quando effettuava un salvataggio in tuffo.

A volte, la mossa abilità Trascinare per trascinare poteva essere richiesta involontariamente.

Quando si effettua una presa, a volte il portiere poteva cadere inutilmente a terra.

Il pallone poteva attraversare un difensore in una rara situazione in cui il ricevitore del pallone toccava il pallone prima che il difensore tentasse di entrare in contatto con il pallone.

Durante l'esecuzione di un Clearance, la palla non sempre viaggiava nella direzione prevista.

I giocatori potrebbero a volte inciampare in situazioni inappropriate.

Raramente i festeggiamenti per un gol si bloccavano e si ripetevano, causando un ritardo nel proseguimento della partita.

In alcune situazioni, la squadra CPU AI non tentava di riconquistare la palla.

A volte la squadra CPU AI impiegava troppo tempo per eseguire un calcio di punizione.

Quando la palla veniva ricevuta con il petto in seguito a un passaggio in pallonetto, poteva rimbalzare abbastanza in alto nell'aria da causare un cambio involontario di giocatore.

Risolti potenziali problemi di stabilità che potevano verificarsi durante i tiri di rigore.

È stato risolto un problema con un Master Switch competitivo, che consentiva ai giocatori di giocare online con le funzioni Dribbling agile contestuale, Fantino assistito, Azzeramento automatico, Tiri automatici e Passaggio automatico di Flair attivate, cosa che non era prevista.

Modalità Carriera

Sono stati risolti i seguenti problemi:

I giocatori delle giovanili potevano essere generati con braccia di proporzioni non realistiche.

I nomi e i numeri dei giocatori delle giovanili non apparivano sui loro kit durante le partite.

Nella Carriera giocatore, l'OVR e le posizioni dei professionisti potevano essere modificati involontariamente dopo averli modificati.

Quando si entrava come sostituto nella Carriera giocatore, le tattiche, lo stile di gioco e il livello di difficoltà della squadra potevano essere resettati.

I giocatori delle giovanili nati dopo il 2005 mostravano una data di nascita del 1980 quando venivano modificati.

I progressi dei giovani calciatori a volte si bloccavano involontariamente.

In alcuni casi, i contratti rinnovati potevano essere applicati a giocatori con un anno in meno rispetto a quanto concordato in fase di negoziazione.

Modificando gli scarpini di un giocatore, a volte si poteva fargli indossare i guanti.

Calcio Volta

Sono state apportate le seguenti modifiche:

Durante le partite, il misuratore di abilità ora mostra quali azioni hanno contribuito alla sua formazione.

Aggiunti 2 nuovi stadi. Questi saranno disponibili solo dopo un aggiornamento del server.

Aggiunti 4 Party Games a Volta Arcade. Saranno disponibili solo dopo un aggiornamento del server.

Risolti i seguenti problemi:

In rare situazioni, alcuni giocatori non riuscivano a fare matchmake nelle Squadre Volta quando erano raggruppati.

Quando si visualizzava la finestra di avanzamento della stagione, il livello corretto non veniva evidenziato nell'interfaccia utente; si trattava di un problema solo visivo.

Il pulsante Progresso stagione non era sempre presente nell'interfaccia utente.

Quando si cercava di innescare una corsa, si poteva eseguire involontariamente una mossa di abilità semplice.

I party game Più vicino al birillo e Palla a secchiello potevano talvolta utilizzare un'angolazione della telecamera non voluta.

In alcuni casi, un torneo Volta Arcade non è iniziato finché almeno un giocatore non ha lasciato il torneo prima che si svolgesse il primo party game.

La schermata di progressione della stagione dopo la partita non veniva sempre visualizzata correttamente.

Club Pro

Apportata la seguente modifica:

È la settimana del PC Gaming in associazione con Nvidia GeForce RTX Di Rik Henderson · 10 Maggio 2022 La PC Gaming Week in associazione con Nvidia GeForce RTX è in corso tutta questa settimana su Pocket-lint.

Questa modifica riguarda solo i compagni di squadra dell'IA della CPU in squadre con giocatori umani e non influisce sulle partite di allenamento.

È stato risolto il seguente problema:

Il riquadro Personalizza non veniva visualizzato correttamente.

Generale, Audio e Visivo

Sono state apportate le seguenti modifiche:

Aggiornati alcuni kit, stadi, effetti sonori, celebrazioni, tabelloni pubblicitari, effetti sonori, pacchetti di trasmissione, linee degli annunciatori dello stadio, folla e palloni.

Aggiunto e aggiornato un totale di 124 teste di serie. Queste saranno disponibili solo dopo un aggiornamento del server.

Risolti i seguenti problemi:

[Quando una tastiera USB era collegata alla console, poteva apparire nel gioco come un dispositivo di input non selezionabile.

Quando si cambiava l'input della levetta destra nelle Impostazioni di accessibilità, alcune parti dell'interfaccia utente non potevano essere navigate.

Nell'interfaccia utente erano presenti alcuni errori di battitura.

I video EATV non sempre hanno l'audio.

Alcuni riquadri del menu principale non sempre visualizzavano il contenuto previsto.

Le impostazioni del controllo genitori non erano sempre disponibili attraverso FIFA Playtime.

Risolti alcuni potenziali problemi di stabilità.

Scritto da Rik Henderson.